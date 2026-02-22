Zaskakująca decyzja Trumpa. Wysłał na Grenlandię specjalny statek
Donald Trump poinformował o wysłaniu na Grenlandię statku szpitalnego. Według amerykańskiego prezydenta taka pomoc jest konieczna, bo wyspie znajduje się "wielu chorych ludzi, którzy nie otrzymują należytej opieki". Serwis Politico zwraca uwagę, że Trump ogłosił decyzję po tym, jak duńska flota arktyczna pomogła w ewakuacji członka załogi amerykańskiej łodzi podwodnej.
- Donald Trump ogłosił wysłanie statku szpitalnego na Grenlandię, stwierdzając, że mieszkańcy wyspy nie otrzymują opieki zdrowotnej
- Duński minister obrony stwierdził, że na wyspie działa publiczna służba zdrowia dodatkowa pomoc jest zbędna
- Mieszkańcy Grenlandii mają dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach duńskiego systemu Peqqik
- Wcześniej duńscy żołnierze ewakuowali członka załogi amerykańskiego okrętu podwodnego do szpitala w Nuuk
"Współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zająć się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest już w drodze" - przekazał Donald Trump za pośrednictwem Truth Social.
Jeff Landry w grudniu zeszłego roku został wyznaczony na specjalnego pełnomocnika Białego Domu w sprawach Grenlandii. Miało to miejsce jeszcze przed tym, jak podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent USA zrezygnował ze zbrojnego zajęcia wyspy.
"Dziękuję panie Prezydencie! To zaszczyt pracować z panem w tej ważnej kwestii" - odpowiedział Landry za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Amerykanie dysponują dwoma statkami szpitalnymi - USNS Mercy i USNS Comfort. Każdy z nich mieści po tysiąc łóżek, jednak USNS Mercy jest aktualnie remontowany.
USA wysłały statek szpitalny na Grenlandię. Duński minister: Nie ma potrzeby
Decyzję Donalda Trumpa skomentował duńskie minister obrony Troels Lund Poulsen.
- Populacja Grenlandii otrzymuje opiekę zdrowotną, jakiej potrzebuje. Otrzymuje ją na miejscu, a jeśli potrzeba specjalistycznego leczenia, to w Danii. Nie ma więc potrzeby specjalnej inicjatywy zdrowotnej na Grenlandii - powiedział Poulsen na antenie DR.
Na mocy konstytucji z 1953 r. mieszkańcy Grenlandii są obywatelami duńskimi i mają dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach duńskiego systemu Peqqik. W Nuuk znajduje się szpital im. Królowej Ingrid oraz osobne centrum medyczne. Kolejne pięć szpitali działa w pięciu regionach wyspy, a ich możliwości uzupełniane są przez kliniki.
Duńczycy ewakuowali członka okrętu podwodnego USA. Trafił do szpitala w Nuuk
Wcześniej w niedziele Połączone Dowództwo Arktyczne Danii poinformowało, że duńscy żołnierze uczestniczyli w pilnej ewakuacji członka załogi amerykańskiej łodzi podwodnej.
"Oficer wymagał natychmiastowej pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala w Nuuk. Ewakuacja odbyła się na wodach terytorialnych Grenlandii, 7 mil od Nuuk. Wykorzystano śmigłowce Seahawk Sił Obronnych. Śmigłowiec startował z pokładu statku inspekcyjnego Vædderen" - podało duńskie Arktisk Kommando.
Biały Dom jak dotąd nie potwierdził, że decyzja o wysłaniu statku szpitalnego na Grenlandie ma związek z akcją ratunkową przeprowadzoną przez Duńczyków.
