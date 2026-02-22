"Współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zająć się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest już w drodze" - przekazał Donald Trump za pośrednictwem Truth Social.



Jeff Landry w grudniu zeszłego roku został wyznaczony na specjalnego pełnomocnika Białego Domu w sprawach Grenlandii. Miało to miejsce jeszcze przed tym, jak podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent USA zrezygnował ze zbrojnego zajęcia wyspy.

"Dziękuję panie Prezydencie! To zaszczyt pracować z panem w tej ważnej kwestii" - odpowiedział Landry za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Amerykanie dysponują dwoma statkami szpitalnymi - USNS Mercy i USNS Comfort. Każdy z nich mieści po tysiąc łóżek, jednak USNS Mercy jest aktualnie remontowany.

USA wysłały statek szpitalny na Grenlandię. Duński minister: Nie ma potrzeby

Decyzję Donalda Trumpa skomentował duńskie minister obrony Troels Lund Poulsen.



- Populacja Grenlandii otrzymuje opiekę zdrowotną, jakiej potrzebuje. Otrzymuje ją na miejscu, a jeśli potrzeba specjalistycznego leczenia, to w Danii. Nie ma więc potrzeby specjalnej inicjatywy zdrowotnej na Grenlandii - powiedział Poulsen na antenie DR.

Na mocy konstytucji z 1953 r. mieszkańcy Grenlandii są obywatelami duńskimi i mają dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach duńskiego systemu Peqqik. W Nuuk znajduje się szpital im. Królowej Ingrid oraz osobne centrum medyczne. Kolejne pięć szpitali działa w pięciu regionach wyspy, a ich możliwości uzupełniane są przez kliniki.

Duńczycy ewakuowali członka okrętu podwodnego USA. Trafił do szpitala w Nuuk

Wcześniej w niedziele Połączone Dowództwo Arktyczne Danii poinformowało, że duńscy żołnierze uczestniczyli w pilnej ewakuacji członka załogi amerykańskiej łodzi podwodnej.



"Oficer wymagał natychmiastowej pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala w Nuuk. Ewakuacja odbyła się na wodach terytorialnych Grenlandii, 7 mil od Nuuk. Wykorzystano śmigłowce Seahawk Sił Obronnych. Śmigłowiec startował z pokładu statku inspekcyjnego Vædderen" - podało duńskie Arktisk Kommando.



Biały Dom jak dotąd nie potwierdził, że decyzja o wysłaniu statku szpitalnego na Grenlandie ma związek z akcją ratunkową przeprowadzoną przez Duńczyków.

