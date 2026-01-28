Powraca temat Grenlandii. Rubio o konieczności "przemyślenia na nowo" NATO

Marco Rubio odniósł się do rozmów dotyczących Grenlandii podczas wysłuchania przed senacką Komisją Spraw Zagranicznych na temat Wenezueli. Sekretarz stanu zapewnił, że w sprawie wyspy zostanie wypracowane dobre porozumienie, a sprawy stoją "w dobrym miejscu".

- W rzeczy samej, nawet teraz, gdy do was mówię, odbędą się pewne spotkania techniczne między nami, a naszymi partnerami z Grenlandii i Danii w tej sprawie. Myślę, że mamy proces, który doprowadzi nas do korzystnego dla wszystkich rezultatu. Zainteresowanie prezydenta Grenlandią jest oczywiste - powiedział Rubio.

Ruszają rozmowy w sprawie Grenlandii. Rubio obiecuje, że nie będzie "medialnego cyrku"

- Rozpoczniemy ten proces w bardzo profesjonalny i bezpośredni sposób. Rozpocznie się on dzisiaj i będzie to regularny proces. Postaramy się zrobić to w sposób, który nie będzie przypominał medialnego cyrku za każdym razem, gdy odbywają się takie rozmowy, ponieważ uważamy, że daje to obu stronom większą elastyczność w dążeniu do pozytywnego rezultatu - dodał.

Szef dyplomacji nie zdradził szczegółów na temat tego, czego dotyczyć mają rozmowy i jaki cel mają Stany Zjednoczone, jednak przypomniał, że prezydent Donald Trump wykluczył użycie siły, by pozyskać Grenlandię.

ZOBACZ: USA złagodziły stanowisko ws. Grenlandii. Wystraszyli się ludzie Trumpa

Z wypowiedzi Trumpa oraz doniesień m.in. agencji Bloomberga i dziennika "New York Times" wynika, że ogłoszone przez niego "ramy przyszłego porozumienia" obejmują zwiększenie zaangażowania NATO w bezpieczeństwo Arktyki, dostęp do złóż minerałów i być może pozyskanie przez USA gruntów, na których powstaną bazy wojskowe.

NATO "przemyślane na nowo"? Rubio: Nie mamy środków, by poświęcać uwagę i Europie i Indo-Pacyfikowi

Podczas wysłuchania Rubio bronił się też przed krytyką demokratów, którzy potępiali retorykę i działania administracji Trumpa wobec sojuszników z NATO. Wiceszefowa komisji Jeanne Shaheen zarzuciła, że administracja "pcha sojuszników w objęcia Chin", bo nie uważają oni USA za wiarygodnego partnera oraz że stanowi to w rzeczywistości "jednostronne rozbrojenie się" w rywalizacji z ChRL.

Rubio stwierdził, że NATO musi zostać "przemyślane na nowo" ze względu na nierównowagę w sile USA i innych sojuszników. Odnosząc się do gwarancji bezpieczeństwa, które mają zostać udzielone Ukrainie, zaznaczył, że choć ma w ich ramach wejść "garstka żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Francji", to w rzeczywistości będą się one opierać na amerykańskiej gwarancji przyjścia tym siłom z pomocą.

ZOBACZ: Niemieckie wojsko ćwiczy "najgorszy scenariusz". Może nastąpić za dwa lata

- Powodem tego jest to, że europejscy partnerzy nie inwestowali wystarczająco w swoją obronę - zaznaczył.

Sugerował, że USA nie mają wystarczająco środków, by w równym stopniu poświęcać uwagę Europie i Indo-Pacyfikowi. - Nie możemy mieć tych samych żołnierzy i okrętów w Europie i na Pacyfiku. Musimy dokonać wyboru. Niezależnie od tego, ile okrętów zbudujemy, niezależnie od tego, jak bardzo rozwiniemy nasze zdolności, będziemy musieli dokonać tych korekt. Im silniejsi będą nasi partnerzy w NATO, tym większą elastyczność będą miały Stany Zjednoczone, aby zabezpieczyć nasze interesy w różnych częściach świata - powiedział.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni