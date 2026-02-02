Amerykański dziennik opisuje kulisy sobotniego spotkania Alfalfa Club. To klub towarzyski, który istnieje od 1913 roku i co roku, w ostatnią sobotę stycznia, organizuje ekskluzywny bankiet dla najważniejszych osobistości Waszyngtonu. Wieczór zorganizowano w hotelu Capital Hilton. Był zamknięty dla mediów.

"Washington Post" powołuje się na swoje źródła i relacjonuje, że Donald Trump wygłosił przemówienie, w którym wyśmiewał swoich przeciwników politycznych i żartował z ataku na Grenlandię.

Donald Trump żartuje. "Zapadła cisza"

"Powiedział, że może skrócić przemówienie, ponieważ musi obejrzeć inwazję na Grenlandię" - opisuje dziennik. Prezydent następnie miał stwierdzić, że to jedynie żart. "WP" zaznacza, że po niektórych kolejnych żartach Trumpa, "w pomieszczeniu zapadła cisza".

Przywódca wskazał, że nie zamierza najechać Grenlandii, tylko ją kupić. "Nigdy nie miałem zamiaru uczynić Grenlandii 51. stanem. Chcę, żeby Kanada była 51. Grenlandia będzie 52., Wenezuela może być 53." - mówił prezydent.

Nieco miejsca w przemówieniu poświęcił kandydatowi na stanowisko szefa Rezerwy Federalnej Kevinowi Warshowi i podkreślał konieczność obniżenia stóp procentowych. Trump stwierdził, że jeśli Warsh nie obniży stóp, to go pozwie. Później, kiedy podróżował na Florydę na pokładzie Air Force One, prezydent powiedział dziennikarzom, że spotkanie Alfalfa Club to "wieczór komediowy".

Prezydent USA o żonie. "Wścieka się"

Prezydent żartował również o swojej żonie. Wspomniał o "Melanii" - nowym filmie dokumentalnym na temat pierwszej damy USA. Trump zwrócił uwagę, że jego małżonka mówi w wielu językach. "Kiedy się na mnie wścieka. To tak, jakbym znowu był w Davos" - opowiedział. "WP" relacjonuje, że prezydent wyraził też kilka nieprzychylnych komentarzy o swoich przeciwnikach.

Na wieczór w Capital Hilton zaproszonych było około 200 gości, z których każdy może przyprowadzić po dwie dodatkowe osoby.

