Od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska minęło 800 dni. W najnowszym sondażu Polacy ocenili, jak przez ten czas zmieniła się ich sytuacja życiowa. UCE na zlecenie Onetu zbadało opinię wyłącznie mieszkańców miast powyżej 50 tys. mieszkańców.

ZOBACZ: Wyścig o fotel prezesa PiS. Polacy wskazali swojego kandydata, nowy sondaż

Na pytanie o to, jak zmienił się twój poziom życia od ostatnich wyborów parlamentarnych, 32,2 proc Ankietowany odpowiedziało, że od tego czasu nic się nie zmieniło.

Poziom życia za rządów Tuska. Polacy zabrali głos

Zmianę na gorsze zauważyło 33,2 proc. badanych, przy czym 10,4 proc. badanych stwierdziło, że ich poziom życia zdecydowanie się pogorszył, a 22,8 proc., że raczej się pogorszył. Sumarycznie osób, które uważają, że ich sytuacja się pogorszyła, jest więc o 1 pp. więcej niż tych, którzy po zmianie władzy nie widzą różnicy w swojej sytuacji.

ZOBACZ: Trzy formacje poza Sejmem, a PiS-owi brakuje 10 pkt proc. Znamy wyniki nowego sondażu

16,4 proc. ankietowanych sądzi, że ich sytuacja raczej się poprawiła, a 11,8 proc., że poprawiła się zdecydowanie. Zadowolenie z poprawy stopy życiowej wyraża więc 28,2 proc. badanych.

6,5 proc. osób biorących udział w badaniu nie ma w tej sprawie żadnej opinii.



Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-20 lutego 2026 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research dla Onetu na próbie 1021 Polaków w wieku 18-80 lat zamieszkałych w miejscowościach powyżej 50 tys. mieszkańców.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni