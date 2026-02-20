Dyskusja na temat tego, komu przypadnie kierownictwo w Prawie i Sprawiedliwości po Jarosławie Kaczyńskim trwa już od wielu miesięcy. W najnowszym sondażu IBRiS na zlecenie Faktu zapytano Polaków, kto ich zdaniem najlepiej sprawdziłby się w tej roli.

Najwięcej, bo 29 proc. ankietowanych postawiło na byłego premiera w rządzie PiS Mateusza Morawieckiego. Polityk ma wyraźną przewagę nad innymi kandydatami. Drugi w wyścigu o fotel prezesa partii jest były minister edukacji Przemysław Czarnek, którego poparło 11 proc. respondentów.

Uwagę zwraca jednak spora grupa respondentów niepewnych co do tego, kto powinien przejąć schedę po wieloletnim szefie prawicowego ugrupowania. 24 proc. uczestników badania nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie sondażowe.

Kto następcą Jarosława Kaczyńskiego? Nowy sondaż

Wśród potencjalnych kandydatów na szefa PiS-u Polacy wskazali również posła Mariusza Błaszczaka, europosła Patryka Jakiego oraz byłego kandydata na prezydenta Warszawy Tobiasza Bocheńskiego. Każdy z wymienionych polityków otrzymał po 5 proc. głosów.

Ostatnie miejsce zajęli ex aequo była premier Beata Szydło oraz były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Cieszą się oni poparciem 1 proc. głosujących.

Kogoś innego w roli prezesa PiS widziałoby 18 proc. ankietowanych.

Polacy wskazali następcę Kaczyńskiego. Ma wyraźną przewagę

Jak wynika z sondażu IBRiS, lider zaufania wyborców Mateusz Morawiecki może liczyć na większe poparcie wśród kobiet (31 proc.) niż wśród mężczyzn (27 proc.). Były premier otrzymał również najwięcej głosów w grupie wiekowej 18-29 lat (27 proc.). Najmłodsi wyborcy chętnie widzieliby w roli szefa partii Tobiasza Bocheńskiego, który otrzymał od nich 13 proc. głosów.

Co ciekawe, również 27 proc. najstarszych ankietowanych (powyżej 60. roku życia) uważa Mateusza Morawieckiego za najlepszego kandydata. Tuż za nim najwyższe poparcie ma Przemysław Czarnek (11 proc.).

Według badania IBRiS, były premier cieszy się poparciem zarówno mieszkańców wsi (34 proc.), miast do 50 tys. mieszkańców (29 proc.), jak i największych metropolii (24 proc.). Morawieckiego najliczniej popierają ankietowani z wykształceniem podstawowym (36 proc.), następnie ci po szkole średniej (29 proc.), a po szkole wyższej - 22 proc.

