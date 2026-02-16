Najnowszy sondaż United Surveys zlecony przez Wirtualną Polskę wskazuje, że Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. Formacja kierowana przez Donalda Tuska zdobyłaby 32,5 proc. głosów, co oznacza wzrost poparcia o 0,2 pkt proc. w porównaniu do przełomu stycznia i lutego.

ZOBACZ: KO na czele, ale dwóch koalicjantów poza Sejmem. Najnowszy sondaż

KO zwiększyła przewagę nad drugim w zestawieniu Prawem i Sprawiedliwością. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na 22,7 proc. głosów. To spadek o 0,8 pkt proc. Najniższy stopień podium przypadł Konfederacji prowadzonej przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, która zdobyła zaufanie 13 proc. respondentów (wzrost o 1,8 pkt proc.).

Najnowszy sondaż. Wzrost poparcia dla partii Grzegorza Brauna

W siłę rośnie ugrupowanie Grzegorza Brauna. W najnowszym badaniu Konfederacja Korony Polskiej zdobyła 9,9 proc. głosów, co stanowi wzrost o 2,2 pkt proc. Ostatnią formacją, jaka przekroczyłaby próg wyborczy, jest Lewica, notująca 8-procentowy wynik (wzrost o 1,8 pkt proc.).

ZOBACZ: Wielka koalicja na prawicy? Sondaż: Wyborcy dali zielone światło

Poza Sejmem znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,8 proc., Partia Razem - 3,1 proc. oraz Polska 2050 - 2,0 proc. Opcję "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wskazało 4 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.).

Podział na mandaty prezentowałby się następująco:

Koalicja Obywatelska: 192 mandaty

192 mandaty Prawo i Sprawiedliwość: 128 mandatów

128 mandatów Konfederacja: 64 mandaty

64 mandaty Konfederacja Korony Polskiej: 44 mandaty

44 mandaty Lewica: 32 mandaty

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI&CAWI w dniach 13-15.02.2026 r. na próbie n=1000 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni