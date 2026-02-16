Trzy formacje poza Sejmem, a PiS-owi brakuje 10 pkt proc. Znamy wyniki nowego sondażu

KO wygrałaby wybory z poparciem 32,5 proc., gdyby zorganizowano je w najbliższą niedzielę. Formacja Donalda Tuska zwiększyła przewagę nad PiS do około dziesięciopunktowej. Na podium znalazła się Konfederacja, w siłę rośnie ponadto Konfederacja Korony Polskiej. W Sejmie znalazłoby się jeszcze jedno ugrupowanie - Lewica.

Wnętrze sali sejmowej z rzędami ław poselskich.
Nowy sondaż. Koalicja Obywatelska liderem, słabnie poparcie dla PiS

Najnowszy sondaż United Surveys zlecony przez Wirtualną Polskę wskazuje, że Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. Formacja kierowana przez Donalda Tuska zdobyłaby 32,5 proc. głosów, co oznacza wzrost poparcia o 0,2 pkt proc. w porównaniu do przełomu stycznia i lutego.

 

KO zwiększyła przewagę nad drugim w zestawieniu Prawem i Sprawiedliwością. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na 22,7 proc. głosów. To spadek o 0,8 pkt proc. Najniższy stopień podium przypadł Konfederacji prowadzonej przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, która zdobyła zaufanie 13 proc. respondentów (wzrost o 1,8 pkt proc.). 

Najnowszy sondaż. Wzrost poparcia dla partii Grzegorza Brauna

W siłę rośnie ugrupowanie Grzegorza Brauna. W najnowszym badaniu Konfederacja Korony Polskiej zdobyła 9,9 proc. głosów, co stanowi wzrost o 2,2 pkt proc. Ostatnią formacją, jaka przekroczyłaby próg wyborczy, jest Lewica, notująca 8-procentowy wynik (wzrost o 1,8 pkt proc.).

 

Poza Sejmem znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,8 proc., Partia Razem - 3,1 proc. oraz Polska 2050 - 2,0 proc. Opcję "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wskazało 4 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.).

 

Podział na mandaty prezentowałby się następująco:

  • Koalicja Obywatelska: 192 mandaty
  • Prawo i Sprawiedliwość: 128 mandatów
  • Konfederacja: 64 mandaty
  • Konfederacja Korony Polskiej: 44 mandaty
  • Lewica: 32 mandaty

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI&CAWI w dniach 13-15.02.2026 r. na próbie n=1000 osób.

 

