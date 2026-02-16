Trzy formacje poza Sejmem, a PiS-owi brakuje 10 pkt proc. Znamy wyniki nowego sondażu
KO wygrałaby wybory z poparciem 32,5 proc., gdyby zorganizowano je w najbliższą niedzielę. Formacja Donalda Tuska zwiększyła przewagę nad PiS do około dziesięciopunktowej. Na podium znalazła się Konfederacja, w siłę rośnie ponadto Konfederacja Korony Polskiej. W Sejmie znalazłoby się jeszcze jedno ugrupowanie - Lewica.
Najnowszy sondaż United Surveys zlecony przez Wirtualną Polskę wskazuje, że Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. Formacja kierowana przez Donalda Tuska zdobyłaby 32,5 proc. głosów, co oznacza wzrost poparcia o 0,2 pkt proc. w porównaniu do przełomu stycznia i lutego.
ZOBACZ: KO na czele, ale dwóch koalicjantów poza Sejmem. Najnowszy sondaż
KO zwiększyła przewagę nad drugim w zestawieniu Prawem i Sprawiedliwością. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na 22,7 proc. głosów. To spadek o 0,8 pkt proc. Najniższy stopień podium przypadł Konfederacji prowadzonej przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, która zdobyła zaufanie 13 proc. respondentów (wzrost o 1,8 pkt proc.).
Najnowszy sondaż. Wzrost poparcia dla partii Grzegorza Brauna
W siłę rośnie ugrupowanie Grzegorza Brauna. W najnowszym badaniu Konfederacja Korony Polskiej zdobyła 9,9 proc. głosów, co stanowi wzrost o 2,2 pkt proc. Ostatnią formacją, jaka przekroczyłaby próg wyborczy, jest Lewica, notująca 8-procentowy wynik (wzrost o 1,8 pkt proc.).
ZOBACZ: Wielka koalicja na prawicy? Sondaż: Wyborcy dali zielone światło
Poza Sejmem znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,8 proc., Partia Razem - 3,1 proc. oraz Polska 2050 - 2,0 proc. Opcję "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wskazało 4 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.).
Podział na mandaty prezentowałby się następująco:
- Koalicja Obywatelska: 192 mandaty
- Prawo i Sprawiedliwość: 128 mandatów
- Konfederacja: 64 mandaty
- Konfederacja Korony Polskiej: 44 mandaty
- Lewica: 32 mandaty
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI&CAWI w dniach 13-15.02.2026 r. na próbie n=1000 osób.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej