Jak informują służby, do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 8:30 na drodze krajowej nr 63 w powiecie siedleckim (woj. mazowieckie). W miejscowości Podnieśno zderzyły się dwa samochody osobowe.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęły dwie osoby

Mł. asp. Barbara Jastrzębska z Komendy Powiatowej Policji w Siedlcach w rozmowie z polsatnews.pl poinformowała, że 43-letnia kobieta, mieszkanka powiatu sokołowskiego, zginęła na miejscu, natomiast kierująca drugim pojazdem 27-latka w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nieprzejezdna DK63

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż z nieustalonych dotychczas powodów 43-latka zjechała na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia.

ZOBACZ: Wypadek na Podkarpaciu. Samochód zawisł na barierkach

Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, a objazd wytyczono przez parking pobliskiej firmy. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać do około trzech godzin.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Bożena Dykiel nie żyje. "Pojawiała się, grała i zdobywała nasze serca" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl