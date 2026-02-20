Tragiczny wypadek na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje, druga jest w stanie ciężkim
Jedna osoba zginęła, a druga została ciężko ranna w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Podnieśno (woj. mazowieckie). Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.
Jak informują służby, do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 8:30 na drodze krajowej nr 63 w powiecie siedleckim (woj. mazowieckie). W miejscowości Podnieśno zderzyły się dwa samochody osobowe.
Mł. asp. Barbara Jastrzębska z Komendy Powiatowej Policji w Siedlcach w rozmowie z polsatnews.pl poinformowała, że 43-letnia kobieta, mieszkanka powiatu sokołowskiego, zginęła na miejscu, natomiast kierująca drugim pojazdem 27-latka w stanie ciężkim trafiła do szpitala.
Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nieprzejezdna DK63
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż z nieustalonych dotychczas powodów 43-latka zjechała na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia.
Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, a objazd wytyczono przez parking pobliskiej firmy. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać do około trzech godzin.
