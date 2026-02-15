Wypadek na Podkarpaciu. Samochód zawisł na barierkach

Z przekazanych informacji wynika, że samochód osobowy najpierw wjechał w zabezpieczające barierki znajdujące się przy jezdni, a następnie zawisł na nich pochylony do przodu.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych.

Boguchwała. Samochód zawisł na barierkach

Do tej pory nie podano informacji o tym, że ktokolwiek został poszkodowany. Funkcjonariusze policji udali się nie miejsce zdarzenia, aby ustalić, jak doszło do nietypowego wypadku.

W okolicy mogą występować utrudnienia w ruchu, a dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zaapelował o zachowanie ostrożności na drodze w związku z trudnymi warunkami.

mar / polsatnews.pl