Wypadek na Podkarpaciu. Samochód zawisł na barierkach

Do niecodziennego wypadku doszło na drodze krajowej numer 19 w Boguchwale (woj. podkarpackie). Na barierkach zawisł samochód osobowy. Na miejsce zdarzenia udała się policja. Okoliczności zostaną zbadane przez funkcjonariuszy.

Auto zawisło na barierkach. Nietypowy wypadek w Boguchwale

Z przekazanych informacji wynika, że samochód osobowy najpierw wjechał w zabezpieczające barierki znajdujące się przy jezdni, a następnie zawisł na nich pochylony do przodu

 

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. 

Boguchwała. Samochód zawisł na barierkach

Do tej pory nie podano informacji o tym, że ktokolwiek został poszkodowany. Funkcjonariusze policji udali się nie miejsce zdarzenia, aby ustalić, jak doszło do nietypowego wypadku.

 

W okolicy mogą występować utrudnienia w ruchu, a dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zaapelował o zachowanie ostrożności na drodze w związku z trudnymi warunkami.

 

 

