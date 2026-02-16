Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęły dwie osoby

Polska

Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w tragicznym wypadku na Mazowszu. W zdarzeniu uczestniczyły łącznie trzy pojazdy - dwa busy i samochód ciężarowy. Droga w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana.

Uszkodzone pojazdy po wypadku na drodze S8 nocą.
X/Policja Mazowiecka
Trzy pojazdy zderzyły się na S8 w kierunku Białegostoku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4:40 rano na drodze ekspresowej S8 przed obwodnicą miasta Ostrów Mazowiecka. 

Na pasie w kierunku Białegostoku zderzyły się trzy pojazdy. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem Renault najprawdopodobniej najechał na tył pojazdu ciężarowego Volvo z naczepą. Chwilę później w tył busa uderzył Mercedes Sprinter" - poinformowała mazowiecka policja.

 

 

W wyniku wypadku zginęły dwie osoby - kierowca i jeden z pasażerów Renault, a ranny został kierowca Mercedesa, który trafił do szpitala. 

 

Policja przekazała, że kierowcy Volvo i Mercedesa byli trzeźwi.

 

Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Droga w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
