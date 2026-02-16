Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4:40 rano na drodze ekspresowej S8 przed obwodnicą miasta Ostrów Mazowiecka.

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęły dwie osoby

Na pasie w kierunku Białegostoku zderzyły się trzy pojazdy. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem Renault najprawdopodobniej najechał na tył pojazdu ciężarowego Volvo z naczepą. Chwilę później w tył busa uderzył Mercedes Sprinter" - poinformowała mazowiecka policja.

UWAGA! WYPADEK NA S8

Około godziny 4:40 na ekspresowej 8 na wysokości 545,5 km (kierunek Białystok) doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

W wyniku wypadku zginęły dwie osoby - kierowca i jeden z pasażerów Renault, a ranny został kierowca Mercedesa, który trafił do szpitala.

Policja przekazała, że kierowcy Volvo i Mercedesa byli trzeźwi.

Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Droga w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.

