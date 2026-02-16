Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęły dwie osoby
Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w tragicznym wypadku na Mazowszu. W zdarzeniu uczestniczyły łącznie trzy pojazdy - dwa busy i samochód ciężarowy. Droga w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4:40 rano na drodze ekspresowej S8 przed obwodnicą miasta Ostrów Mazowiecka.
Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęły dwie osoby
Na pasie w kierunku Białegostoku zderzyły się trzy pojazdy. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem Renault najprawdopodobniej najechał na tył pojazdu ciężarowego Volvo z naczepą. Chwilę później w tył busa uderzył Mercedes Sprinter" - poinformowała mazowiecka policja.
W wyniku wypadku zginęły dwie osoby - kierowca i jeden z pasażerów Renault, a ranny został kierowca Mercedesa, który trafił do szpitala.
Policja przekazała, że kierowcy Volvo i Mercedesa byli trzeźwi.
ZOBACZ: Wypadek na Podkarpaciu. Samochód zawisł na barierkach
Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Droga w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej