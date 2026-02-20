Tragiczny finał policyjnej interwencji na Majorce. Nie żyje Polak

Do tragedii z udziałem Polaka doszło w czwartek nad ranem w miejscowości Palma. W internetowym portalu gazety "El Mundo" czytamy, że policjantów około godziny 4:15 zaalarmowali sąsiedzi mężczyzny, których zaniepokoiły dźwięki awantury dobiegające z lokalu zajmowanego przez 47-latka.

W pewnym momencie z mieszkania miały wybiec jego dzieci. Do sąsiadki zapukała 11-letnia córka Polka i poprosiła ją o pomoc. Ich matka miała w tym czasie przebywać w Niemczech. Przestraszeni lokatorzy wezwali policję, a ta potraktowała sprawę poważnie.

Polak porażony paralizatorem na Majorce. Mężczyzna nie przeżył

Na miejscu pojawiło się kilka radiowozów, ale to nie uspokoiło awanturującego się rosłego mężczyzny. Zachowywał się on agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy i próbował ich zaatakować. Okazało się też, że kompletnie zdemolował lokal.

Policjanci w obawie o swoje bezpieczeństwo potraktowali Polaka paralizatorem, a ten stracił przytomność na skutek zatrzymania akcji serca. Mundurowi natychmiast przystąpili do reanimacji Polaka. Pomocy medycznej udzielili mu następnie ratownicy. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Nieoficjalnie: Polak był pod wpływem nielegalnych substancji

W ciągu najbliższych godzin zostanie przeprowadzona sekcja zwłok Polaka w celu ustalenia oficjalnej przyczyny zgonu. Wydział Zabójstw Policji wszczął dochodzenie w sprawie tragedii.

Źródła gazety w hiszpańskiej policji mówią o "silnych przesłankach wskazujących na to, że mężczyzna znajdował się pod wpływem niedozwolonych środków odurzających, które znaleziono również w zajmowanym przez niego lokalu. Będzie to jednak musiało zostać potwierdzone w toku śledztwa.

