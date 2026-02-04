Holenderska policja ujawnia nazwisko i zdjęcie Polaka. Służby liczą na przełom
Pod Rotterdamem znaleziono ciało 49-letniego Polaka. Holenderska policja opublikowała jego zdjęcia z apelem do świadków, którzy widzieli go w ciągu ostatnich tygodni. Śledczy badają kilka scenariuszy, jeden z nich zakłada, że mężczyzna brał udział w bójce.
W miejscowości Schiedam pod Roterdamem znaleziono w czwartek ciało mężczyzny. 49-latek to Polak Przemysław Jerzy Materowicz - podała holenderska policja.
Funkcjonariusze udali się do jego domu po otrzymaniu zgłoszenia, że od kilku dni nie ma z nim kontaktu. W komunikacie służb podano, że jego ciało znaleziono w "podejrzanych okolicznościach". Mężczyzna nie żył od kilku dni.
Holandia. Policja apeluje do świadków. Chodzi o Polaka
Holenderskie służby liczą na przełom w śledztwie, dlatego ujawniły nazwisko i opublikowały zdjęcia mężczyzny wraz z apelem do świadków, którzy widzieli go między 23 a 29 stycznia.
Po raz ostatni kamery monitoringu zarejestrowały jego wizerunek 23 stycznia. Tego dnia miał na sobie czarną kamizelkę Adidas i szaro-beżową czapkę.
Holandia. Podano rysopis 49-letniego Polaka
49-latek miał krótkie brązowe włosy i krępą budowę ciała. Nosił często charakterystyczne różowe nakrycie głowy lub czapkę ze sztucznymi dreadami. Mówił po polsku i holendersku.
Zespół śledczy bada kilka scenariuszy - podaje policja. Jeden z nich zakłada, że Polak brał udział w kłótni lub bójce i został ranny.
"Policja poszukuje świadków, którzy widzieli mężczyznę lub mają jego nagrania z kamer monitoringu" - czytamy na stronie służb.
