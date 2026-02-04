W miejscowości Schiedam pod Roterdamem znaleziono w czwartek ciało mężczyzny. 49-latek to Polak Przemysław Jerzy Materowicz - podała holenderska policja.

Funkcjonariusze udali się do jego domu po otrzymaniu zgłoszenia, że od kilku dni nie ma z nim kontaktu. W komunikacie służb podano, że jego ciało znaleziono w "podejrzanych okolicznościach". Mężczyzna nie żył od kilku dni.

Holandia. Policja apeluje do świadków. Chodzi o Polaka

Holenderskie służby liczą na przełom w śledztwie, dlatego ujawniły nazwisko i opublikowały zdjęcia mężczyzny wraz z apelem do świadków, którzy widzieli go między 23 a 29 stycznia.

Po raz ostatni kamery monitoringu zarejestrowały jego wizerunek 23 stycznia. Tego dnia miał na sobie czarną kamizelkę Adidas i szaro-beżową czapkę.

Holandia. Podano rysopis 49-letniego Polaka

49-latek miał krótkie brązowe włosy i krępą budowę ciała. Nosił często charakterystyczne różowe nakrycie głowy lub czapkę ze sztucznymi dreadami. Mówił po polsku i holendersku.



Zespół śledczy bada kilka scenariuszy - podaje policja. Jeden z nich zakłada, że ​​Polak brał udział w kłótni lub bójce i został ranny.

"Policja poszukuje świadków, którzy widzieli mężczyznę lub mają jego nagrania z kamer monitoringu" - czytamy na stronie służb.

