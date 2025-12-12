Rzeczniczka SW, ppłk Arleta Pęconek przekazała mediom, że do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Poborze.

- Trwają czynności wyjaśniające. W dniu dzisiejszym wobec funkcjonariuszki zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Funkcjonariuszka została również zawieszona w czynnościach służbowych - poinformowała ppłk Pęconek.

Wcześniej o pierwszych zatrzymaniach poinformowała policja. "W okolicy policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób" - przekazali funkcjonariusze.

Do ataku na hiszpańskich kibiców doszło w nocy ze środy na czwartek. Jechali na czwartkowy mecz Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji UEFA.

Mazowiecka policja o godz. 0:46 dostała zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób na trasie do Białegostoku. Patrol zastał tam dwa autokary z kibicami z Hiszpanii, którzy zostali zaatakowani przez kilkudziesięcioosobową grupę. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Funkcjonariusze zatrzymali siedem osób. Zabezpieczyli niebezpieczne narzędzia m.in. kominiarki, pałki teleskopowe i drewniane oraz nożyce do cięcia metalu.

Ostrów Mazowiecka. Trwa śledztwo ws. napadu na autokary

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej, która nadzoruje policyjne postępowanie.

- Aktualnie trwają czynności związane z przedstawieniem zarzutów osobom zatrzymanym przy zastosowaniu kwalifikacji z art. 158 §1 k.k. (udział w bójce lub pobiciu) oraz zastosowaniem wobec nich środków zapobiegawczych.

Za udział w bójce grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - przekazała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

