Z przenalizowanych odpowiedzi ankietowanych wynika, że Telewizja wyróżnia się najniższym współczynnikiem kojarzenia z konkretną partią polityczną spośród wszystkich przebadanych stacji telewizyjnych.

Telewizja Polsat najbardziej neutralną stacją informacyjną. Nowe badania

Wyniki badania wskazują, że stacja Telewizja Polsat nie wpisuje się w działania wzmacniające polaryzację społeczeństwa. Obraz wynikający z odpowiedzi respondentów ukazuje przekaz stacji jako realizację misji rzetelnego, wyważonego i niezależnego dziennikarstwa.

WIDEO: Polsat News liderem. Neutralność i bezstronność wyróżniona w badaniach

54 proc. ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu, postrzega Telewizję Polsat jako stację centrową. Z kolei zdaniem 46 proc. respondentów Polsat nie reprezentuje poglądów żadnego ugrupowania politycznego.

Badanie wykonano metodą CATI/CAWI w dniach 11-12 lutego na grupie 1000 dorosłych Polaków.

Najważniejsze informacje, publicystyka i reportaże w Polsat News

Telewizja Polsat oraz Polsat News od lat oferują widzom kompleksową, wiarygodną i różnorodną ofertę informacyjno-publicystyczną, obejmującą codzienne serwisy informacyjne, programy publicystyczne, reportaże interwencyjne oraz formaty analizujące najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w kraju.

Centralnym punktem oferty są "Wydarzenia" – główny program informacyjny emitowany codziennie o godz. 18:50 na antenie Polsatu oraz Wydarzeniach 24. Program, uznawany za najbardziej wiarygodny serwis informacyjny w Polsce, prowadzą Dorota Gawryluk, Katarzyna Zdanowicz, Marta Budzyńska oraz Igor Sokołowski. Wcześniejsze wydania "Wydarzeń" nadawane są o godz. 12:50 i 15:50 na trzech antenach. Dzień informacyjny zamykają "Wydarzenia Wieczorne", emitowane o godz. 21:50 na antenach Polsat News i Wydarzenia 24, stanowiące kompleksowe podsumowanie najważniejszych faktów dnia.

Uzupełnieniem serwisów informacyjnych jest "Gość Wydarzeń" – emitowany od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę, bezpośrednio po głównym wydaniu "Wydarzeń". Rozmowy z kluczowymi bohaterami dnia, politykami oraz ekspertami prowadzą Piotr Witwicki, Marek Tejchman i Marcin Fijołek. W soboty o godz. 19:15 widzowie mogą oglądać program "Prezydenci i Premierzy", w którym dziennikarze Polsat News zapraszają byłych najwyższych przedstawicieli władzy do podsumowania mijającego tygodnia.

W każdą niedzielę o godz. 19:30 na antenach Polsatu i Polsat News emitowany jest program "Państwo w Państwie". Od ponad dekady format ten ujawnia przypadki nadużyć w relacjach państwo–obywatel oraz państwo–przedsiębiorca. Program prowadzi Przemysław Talkowski.

Polsat News. Reportaże "Interwencji", polityczne komentarze, "Debata Gozdyry"

Istotnym elementem oferty reportażowej jest magazyn "Interwencja", emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 16:15 na antenie Polsatu. Program prowadzony przez Michała Bebło to dla wielu bohaterów ostatnia szansa na sprawiedliwość i realną pomoc. Reporterzy wnikliwie analizują zgłaszane sprawy i nie pozostają obojętni na krzywdę zwykłych ludzi.

Polsat News proponuje również szeroką gamę autorskich programów publicystycznych. Od poniedziałku do piątku emitowane są "Debata Gozdyry" (godz. 19:50) oraz "Punkt widzenia Janowskiego" (godz. 16:30). W każdy poniedziałek o godz. 18:00 widzowie mogą śledzić program "Najważniejsze pytania", w którym Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz konfrontują polityków oraz komentatorów z kluczowymi tematami tygodnia.

Weekendowa oferta obejmuje m.in. "Kalejdoskop Wydarzeń" (sobota, godz. 9:00), prowadzony przez Dorotę Gawryluk i Jana Wróbla, a także program "Cztery strony mediów Kutyny". W niedzielne poranki emitowane jest "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", po którym o godz. 11:00 nadawany jest "Polityczny WF z gościem", prowadzony przez Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka. O godz. 17:30 widzowie mogą zajrzeć za kulisy polityki w programie "Z drugiej strony", przygotowywanym przez dziennikarzy Polsat News i Interii.

mar / polsatnews.pl