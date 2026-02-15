Prezydent Karol Nawrocki gościem "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Polska

Prezydent Karol Nawrocki będzie gościem programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Rozmowa odbędzie się w Oranżerii w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, Polsat News Polityka, polsatnews.pl oraz na kanale You Tube Polsat News i portalu Interia.

Bogdan Rymanowski i prezydent Karol Nawrocki
Polsat News
Prezydent Karol Nawrocki gościem programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

W trakcie rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim prowadzący Bogdan Rymanowski poruszy wiele istotnych tematów m.in. ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, relacje ze Stanami Zjednoczonymi i zaproszenie do Rady Pokoju, program SAFE czy współpraca z rządem. 

 

Nie zabraknie również pytań dotyczących pierwszych ułaskawień czy stosunku do azylów polityków PiS na Węgrzech, a także możliwości organizacji przez Polskę Igrzysk Olimpijskich.

 

Retransmisja o godzinie 11:15 na antenie Polsatu.

 

Artur Pokorski
