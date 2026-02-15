W trakcie rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim prowadzący Bogdan Rymanowski poruszy wiele istotnych tematów m.in. ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, relacje ze Stanami Zjednoczonymi i zaproszenie do Rady Pokoju, program SAFE czy współpraca z rządem.

Nie zabraknie również pytań dotyczących pierwszych ułaskawień czy stosunku do azylów polityków PiS na Węgrzech, a także możliwości organizacji przez Polskę Igrzysk Olimpijskich.

