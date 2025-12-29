Święta należały do Polsatu – rekordowe wyniki i miliony widzów przed telewizorami!

Stacja osiągnęła niemal 10,5% udziału w grupie komercyjnej 16–59 oraz ponad 11% w grupie 20-54 notując przy tym wyraźne wzrosty rok do roku. To potwierdzenie, że konsekwentnie budowana oferta programowa – oparta na emocjach, rodzinnej rozrywce i jakościowych produkcjach – idealnie wpisała się w świąteczny nastrój widzów.

Kolędy, które budują wspólnotę

Wigilia to muzyka – ta, która wycisza, wzrusza i łączy. Premierowe Wielkie Kolędowanie z Polsatem stało się jednym z najbardziej nastrojowych punktów świątecznej ramówki, tworząc przestrzeń do zatrzymania się na chwilę, refleksji i wspólnego przeżywania Bożego Narodzenia. W wyjątkowej scenerii Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej spotkali się artyści z różnych muzycznych światów: Beata Kozidrak, Małgorzata Walewska, Kayah, Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Ralph Kamiński oraz Żaneta Łabudzka.

Różnorodność muzycznych wrażliwości, wyjątkowe aranżacje kolęd i pastorałek oraz podniosła, a zarazem ciepła oprawa wizualna sprawiły, że program stał się prawdziwym świętem wspólnego kolędowania – bliskim, autentycznym i pełnym emocji. Widzowie docenili tę propozycję, co znalazło odzwierciedlenie w znakomitych wynikach oglądalności: 18,4% udziału w grupie 16–59 oraz 17,2% w grupie 4+. To rezultat, który nie tylko potwierdza siłę muzycznych wydarzeń Polsatu, ale także wyraźnie dystansuje konkurencję.

Kevin sam w domu - świąteczna tradycja, bez której trudno wyobrazić sobie Wigilię

Wieczorny wieczór wigilijny po raz kolejny udowodnił, że są tradycje, bez których trudno wyobrazić sobie święta — a Kevin sam w domu jest jedną z nich. Kultowa komedia familijna od lat towarzyszy widzom na antenie Polsatu, stając się nieodłącznym elementem bożonarodzeniowego wieczoru i symbolem świątecznej ramówki. To film, który niezmiennie budzi ciepłe emocje, przywołuje wspomnienia i łączy przed ekranami całe rodziny.

Tegoroczna emisja ponownie przyciągnęła przed telewizory ponad 3,1 mln widzów, czyniąc „Kevina” jednym z najmocniejszych punktów świątecznej oferty programowej. Film osiągnął 33,2% udziału w grupie 16–59 oraz 29,9% w grupie 4+, a jego familijna atmosfera po raz kolejny połączyła przed ekranami całe pokolenia — od najmłodszych po tych, którzy znają każdą scenę na pamięć.

Silna antena przez całe święta

Przez cały świąteczny okres Polsat oferował bogatą i różnorodną ofertę programową, odpowiadającą na potrzeby całych rodzin – od wspólnego przeżywania najważniejszych chwil po spokojny, familijny relaks. W pozostałe świąteczne wieczory dużą popularnością cieszyły się również seanse filmowe, które gromadziły przed ekranami domowników w różnym wieku.

Z kolei drugi dzień świąt Polsat rozpoczął wspólnie z widzami porannym programem Halo tu Polsat, który w świątecznej atmosferze przywitał ich na początku dnia. Wieczorem antenę wypełniły propozycje familijne – Kraina Lodu 2 była atrakcyjną ofertą zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych, a emitowany później Król Lew potwierdził siłę ponadczasowych, rodzinnych historii.

Istotnym elementem świątecznej ramówki było także świąteczne wydanie Wydarzeń emitowane w ścisłym prime time, które w tym szczególnym okresie dostarczało rzetelnych informacji w spokojnej, refleksyjnej oprawie i notowało wysokie poziomy oglądalności.

Efekty tej konsekwentnej strategii są jednoznaczne: aż 9 programów Polsatu znalazło się w pierwszej dwudziestce audycji o najwyższym AMR w grupie 4+. Z kolei wśród widzów komercyjnych w pierwszej dziesiątce programów o najwyższym AMR w grupie 16–59 aż 8 pozycji należało do Polsatu.

Jak święta, to z Polsatem – wyniki oglądalności pokazują, że widzowie właśnie Polsat wybrali jako antenę pierwszego wyboru na świąteczne dni.

