BBC opublikowała zdjęcie przedstawiające Andrzeja Mountbattena-Windsora siedzącego na tylnym siedzeniu samochodu za kierowcą.

Policja oświadczyła, że został on zwolniony z aresztu w trakcie trwającego śledztwa. Oznacza to, że postępowanie jest kontynuowane i w późniejszym terminie mogą zostać mu postawione zarzuty.

Wcześniej w czwartek policja regionu Dolina Tamizy poinformowała - nie podając personaliów byłego księcia - o aresztowaniu mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.

Przekazano również, że przeszukanie nieruchomości w Norfolk zostało już zakończone, natomiast przeszukanie domu w Berkshire nadal trwa.

Zarzuty dotyczyły okresu, gdy były książę był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu między 2001 a 2011 r.

Wielogodzinne przesłuchanie byłego księcia Andrzeja. "To bardzo przykre"

Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i - jak się później okazało - zajmował się stręczycielstwem.

Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że Andrzej przekazywał Epsteinowi poufne informacje. Młodszy brat króla Karola III zawsze zaprzeczał jakimkolwiek nadużyciom w związku ze sprawą Epsteina i powiedział, że żałuje przyjaźni ze skazanym mężczyzną. Jednak od czasu ostatniej publikacji dokumentów nie odpowiedział na prośby o komentarz.

Brytyjskie media zwróciły uwagę, że aresztowanie nastąpiło w dniu 66. urodzin Andrew Mountbattena-Windsora.\

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że aresztowanie byłego księcia Andrzeja jest bardzo przykre. - Wielka szkoda. Uważam, że to bardzo źle dla rodziny królewskiej - powiedział prezydent USA. Dodał, że król Karol wkrótce ma przybyć do Stanów Zjednoczonych i nazwał go "fantastyczną" osobą.

Na aresztowanie byłego księcia zareagował też członek amerykańskiego Kongresu, Republikanin i współautor ustawy wymuszającej ujawnienie akt dotyczących Jeffreya Epsteina, Thomas Massie. Polityk napisał w serwisie X: Teraz potrzebujemy SPRAWIEDLIWOŚCI w USA. Pora, by prokurator generalna Pam Bondi i szef FBI Kash Patel podjęli działania!

Andrzej Mountbatten-Windsor aresztowany. Oświadczenie króla Karola III

Niedługo po ujęciu Andrzeja król Karol III zabrał głos. "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej" - czytamy w oświadczeniu brytyjskiego monarchy.



Jak nadmienił Karol III, "teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy". Potwierdził również wcześniej zapowiadaną przez niego gotowość do współpracy w tej sprawie z służbami. - Mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie - podkreślił.

Brat Andrzeja Mountbattena-Windsora wskazał również, że "prawo musi działać w swoim tempie". Poinformował ponadto, że nie udzieli kolejnych komentarzy dotyczących aresztowania. - W miarę trwania tego procesu (komentowanie - red.) nie byłoby właściwe - argumentował.

