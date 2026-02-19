Były książe Andrzej opuścił areszt. Trwa przeszukanie jego rezydencji

Były książę Andrzej, młodszy brat króla Wielkiej Brytanii Karola III aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, opuścił w czwartek po 11 godzinach komisariat policji - poinformowała stacja BBC. To jednak nie zamyka sprawy, zarzuty wciąż mogą zostać wniesione. Trwa również przeszukanie w jednej z rezydencji Mountbattena-Windsora.

Książę Andrzej w garniturze i krawacie, z rozmazanym w tle funkcjonariuszem policji.
PAP/EPA/NEIL HALL x PAP/EPA/TOLGA AKMEN
Książę Andrzej zwolniony z aresztu w związku ze śledztwem

BBC opublikowała zdjęcie przedstawiające Andrzeja Mountbattena-Windsora siedzącego na tylnym siedzeniu samochodu za kierowcą. 

 

Policja oświadczyła, że został on zwolniony z aresztu w trakcie trwającego śledztwa. Oznacza to, że postępowanie jest kontynuowane i w późniejszym terminie mogą zostać mu postawione zarzuty.

 

Wcześniej w czwartek policja regionu Dolina Tamizy poinformowała - nie podając personaliów byłego księcia - o aresztowaniu mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. 

 

Przekazano również, że przeszukanie nieruchomości w Norfolk zostało już zakończone, natomiast przeszukanie domu w Berkshire nadal trwa.

 

Zarzuty dotyczyły okresu, gdy były książę był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu między 2001 a 2011 r.

Wielogodzinne przesłuchanie byłego księcia Andrzeja. "To bardzo przykre"

Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i - jak się później okazało - zajmował się stręczycielstwem.

 

Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że Andrzej przekazywał Epsteinowi poufne informacje. Młodszy brat króla Karola III zawsze zaprzeczał jakimkolwiek nadużyciom w związku ze sprawą Epsteina i powiedział, że żałuje przyjaźni ze skazanym mężczyzną. Jednak od czasu ostatniej publikacji dokumentów nie odpowiedział na prośby o komentarz.

 

Brytyjskie media zwróciły uwagę, że aresztowanie nastąpiło w dniu 66. urodzin Andrew Mountbattena-Windsora.\

 

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że aresztowanie byłego księcia Andrzeja jest bardzo przykre. - Wielka szkoda. Uważam, że to bardzo źle dla rodziny królewskiej - powiedział prezydent USA. Dodał, że król Karol wkrótce ma przybyć do Stanów Zjednoczonych i nazwał go "fantastyczną" osobą.

 

Na aresztowanie byłego księcia zareagował też członek amerykańskiego Kongresu, Republikanin i współautor ustawy wymuszającej ujawnienie akt dotyczących Jeffreya Epsteina, Thomas Massie. Polityk napisał w serwisie X: Teraz potrzebujemy SPRAWIEDLIWOŚCI w USA. Pora, by prokurator generalna Pam Bondi i szef FBI Kash Patel podjęli działania!

Andrzej Mountbatten-Windsor aresztowany. Oświadczenie króla Karola III 

Niedługo po ujęciu Andrzeja król Karol III zabrał głos. "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej" - czytamy w oświadczeniu brytyjskiego monarchy.


Jak nadmienił Karol III, "teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy". Potwierdził również wcześniej zapowiadaną przez niego gotowość do współpracy w tej sprawie z służbami. - Mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie - podkreślił.

 

Brat Andrzeja Mountbattena-Windsora wskazał również, że "prawo musi działać w swoim tempie". Poinformował ponadto, że nie udzieli kolejnych komentarzy dotyczących aresztowania. - W miarę trwania tego procesu (komentowanie - red.) nie byłoby właściwe - argumentował.

 

ANDRZEJ MOUNTBATTEN-WINDSORARESZTOWANIEDOLINA TAMIZYEPSTEINKAROL IIINADUŻYCIE STANOWISKAŚLEDZTWOŚWIATWIELKA BRYTANIA

