Zderzenie tramwajów w Warszawie. Są poszkodowani, duże utrudnienia

Polska

Sześć osób odniosło obrażenia w wyniku zderzenia dwóch tramwajów, do którego doszło w środowy poranek na przystanku Pl. Unii Lubelskiej w Warszawie. Jak ustaliło Polsat News, do kolizji doszło, kiedy jeden z pojazdów zamierzał ruszyć z przystanku, natomiast drugi dojeżdżał do miejsca zatrzymania i nie zdołał wyhamować. Przed służbami jeszcze ogrom pracy, związanej m.in. z rozcięciem wagonów.

Uszkodzony tramwaj po zderzeniu, widoczne popękane szyby.
Polsat News
Zderzyły się dwa tramwaje na Placu Unii Lubelskiej w Warszawie

O sprawie bezpośrednio z miejsca zdarzenia informowała dziennikarka Polsat News Natalia Glińska-Jackowska, która wskazała, że do wypadku doszło w środę ok. godz. 6:50 na przystanku tramwajowym Pl. Unii Lubelskiej w Warszawie. Wówczas zderzyły się ze sobą dwa pojazdy. Jeden tramwaj dopiero ruszał z przystanku, natomiast drugi - dojeżdżał do miejsca zdarzenia i nie zdołał wyhamować.

 

ZOBACZ: Seria lawin we francuskich Alpach. Wśród ofiar polski narciarz

 

Na miejsce wezwano odpowiednie służby, w tym policjantów, strażaków i ratowników medycznych. Okazało się, że poszkodowanych zostało sześć osób. Obecnie służby przygotowują się do rozcięcia wagonów jednego z tramwajów - tego, w który wjechał drugi pojazd.

Chwile grozy w Warszawie. Zderzyły się dwa tramwaje, są poszkodowani

Obecnie ruch w kierunku Mokotowa jest zablokowany, natomiast służby apelują o omijanie węzła komunikacyjnego, przy którym zdarzył się wypadek. 

 

Jak przekazał Warszawski Transport Publiczny, w związku z opisanym zdarzeniem występują utrudnienia w  kursowaniu tramwajów linii: 4, 10, 11, 14, 16, 18 jadących w kierunku: Wyścigi/Sielce/Miasteczko Wilanów/PKP Służewiec. Pojazdy te zostały skierowane na trasy objazdowe.

 

ZOBACZ: Wielka operacja służb z Polski i Niemiec. 23 osoby zatrzymane

 

Glińska-Jackowska informowała po godz. 7:30, że "przed służbami jeszcze ogrom pracy", natomiast sam ruch zostanie wznowiony nie wcześniej niż o godz. 8:30.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Kłamał dzisiaj albo prezydentowi". Pałac wskazuje na Tuska
Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KOLIZJAMOKOTÓWPOLICJAPOLSKAPOSZKODOWANISTRAŻ POŻARNATRAMWAJEWARSZAWAZDERZENIE TRAMWAJÓW

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 