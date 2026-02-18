O sprawie bezpośrednio z miejsca zdarzenia informowała dziennikarka Polsat News Natalia Glińska-Jackowska, która wskazała, że do wypadku doszło w środę ok. godz. 6:50 na przystanku tramwajowym Pl. Unii Lubelskiej w Warszawie. Wówczas zderzyły się ze sobą dwa pojazdy. Jeden tramwaj dopiero ruszał z przystanku, natomiast drugi - dojeżdżał do miejsca zdarzenia i nie zdołał wyhamować.

Na miejsce wezwano odpowiednie służby, w tym policjantów, strażaków i ratowników medycznych. Okazało się, że poszkodowanych zostało sześć osób. Obecnie służby przygotowują się do rozcięcia wagonów jednego z tramwajów - tego, w który wjechał drugi pojazd.

Chwile grozy w Warszawie. Zderzyły się dwa tramwaje, są poszkodowani

Obecnie ruch w kierunku Mokotowa jest zablokowany, natomiast służby apelują o omijanie węzła komunikacyjnego, przy którym zdarzył się wypadek.

Jak przekazał Warszawski Transport Publiczny, w związku z opisanym zdarzeniem występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii: 4, 10, 11, 14, 16, 18 jadących w kierunku: Wyścigi/Sielce/Miasteczko Wilanów/PKP Służewiec. Pojazdy te zostały skierowane na trasy objazdowe.

Glińska-Jackowska informowała po godz. 7:30, że "przed służbami jeszcze ogrom pracy", natomiast sam ruch zostanie wznowiony nie wcześniej niż o godz. 8:30.

