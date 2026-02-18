Zderzenie tramwajów w Warszawie. Są poszkodowani, duże utrudnienia
Sześć osób odniosło obrażenia w wyniku zderzenia dwóch tramwajów, do którego doszło w środowy poranek na przystanku Pl. Unii Lubelskiej w Warszawie. Jak ustaliło Polsat News, do kolizji doszło, kiedy jeden z pojazdów zamierzał ruszyć z przystanku, natomiast drugi dojeżdżał do miejsca zatrzymania i nie zdołał wyhamować. Przed służbami jeszcze ogrom pracy, związanej m.in. z rozcięciem wagonów.
O sprawie bezpośrednio z miejsca zdarzenia informowała dziennikarka Polsat News Natalia Glińska-Jackowska, która wskazała, że do wypadku doszło w środę ok. godz. 6:50 na przystanku tramwajowym Pl. Unii Lubelskiej w Warszawie. Wówczas zderzyły się ze sobą dwa pojazdy. Jeden tramwaj dopiero ruszał z przystanku, natomiast drugi - dojeżdżał do miejsca zdarzenia i nie zdołał wyhamować.
ZOBACZ: Seria lawin we francuskich Alpach. Wśród ofiar polski narciarz
Na miejsce wezwano odpowiednie służby, w tym policjantów, strażaków i ratowników medycznych. Okazało się, że poszkodowanych zostało sześć osób. Obecnie służby przygotowują się do rozcięcia wagonów jednego z tramwajów - tego, w który wjechał drugi pojazd.
Chwile grozy w Warszawie. Zderzyły się dwa tramwaje, są poszkodowani
Obecnie ruch w kierunku Mokotowa jest zablokowany, natomiast służby apelują o omijanie węzła komunikacyjnego, przy którym zdarzył się wypadek.
Jak przekazał Warszawski Transport Publiczny, w związku z opisanym zdarzeniem występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii: 4, 10, 11, 14, 16, 18 jadących w kierunku: Wyścigi/Sielce/Miasteczko Wilanów/PKP Służewiec. Pojazdy te zostały skierowane na trasy objazdowe.
ZOBACZ: Wielka operacja służb z Polski i Niemiec. 23 osoby zatrzymane
Glińska-Jackowska informowała po godz. 7:30, że "przed służbami jeszcze ogrom pracy", natomiast sam ruch zostanie wznowiony nie wcześniej niż o godz. 8:30.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej