Wielka operacja służb z Polski i Niemiec. 23 osoby zatrzymane

"Międzynarodowe uderzenie w zorganizowaną przestępczość - 23 osoby zatrzymane w czterech krajach! Wspólna operacja służb z Polski i Niemiec doprowadziła do rozbicia niebezpiecznej międzynarodowej grupy przestępczej działającej przez osiem lat" - przekazał Marcin Kierwiński za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ze zdjęć opublikowanych przez szefa MSWiA wynika, że podczas zatrzymania zabezpieczono znaczne ilości broni, w tym pistolet maszynowy, i amunicji.

Członkowie grupy mogli podszywać się pod funkcjonariuszy polskich służb - Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, policji. Na zdjęciach opublikowanych przez Kierwińskiego widać części mundurów, a nawet legitymację aplikanta komorniczego.

Międzynarodowe uderzenie w zorganizowaną przestępczość. Zatrzymania w czterech krajach

Centralne Biuro Śledcze Policji przekazało, że dochodzenie prowadzono w Polsce, Niemczech, Czechach i Hiszpanii. Zatrzymani podejrzani to obywatele Polski i Niemiec. Wśród nich mają być "członkowie jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie gangów motocyklowych oraz przedstawiciele klanów tureckich" - przekazało CBŚP.

"Z ustaleń śledczych wynika, że rozbita struktura funkcjonowała od 2014 do 2022 roku, zrzeszając obywateli Polski i Niemiec o bardzo wysokim stopniu zorganizowania. Spektrum nielegalnej aktywności grupy było niezwykle szerokie i obejmowało handel bronią palną oraz amunicją, wprowadzanie do obrotu fałszywych środków płatniczych, a także przemyt i handel znacznymi ilościami narkotyków" - przekazała policja.

Zatrzymani mieli także kraść luksusowe auta, czerpać korzyści z nierządu i wwozić do Polski toksyczne odpady. W Polsce zatrzymano pięć osób. Cztery z nich zostały tymczasowo aresztowane.

Zatrzymania i przeszukania w Polsce i Niemczech. Podejrzanym grozi wieloletnie więzienie

Podczas zatrzymań zabezpieczono broń palną, amunicję, znaczne ilości narkotyków, fałszywe legitymacje i elementy umundurowania polskich służb. Zatrzymani dysponowali także pieczęciami polskich i niemieckich urzędów, które mogli wykorzystać do fałszowania dokumentów.

Podczas przeszukań funkcjonariusze odnaleźli specjalnie przygotowaną skrytkę, w której znajdowało się 200 tys. euro pochodzących z działalności przestępczej. Zatrzymanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

