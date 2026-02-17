Jak podaje agencja AFP, lawina zeszła w Hautes-Alpes, w okolicy La Grave. Ratownicy w Briançon znaleźli dwóch mężczyzn w wieku powyżej 30 lat w stanie zatrzymania krążenia i oddechu. Niestety, nie udało się ich uratować.

Prokuratura poinformowała, że ofiary to Polak urodzony w 1987 roku oraz Brytyjczyk polskiego pochodzenia mieszkający w Szwajcarii, młodszy o dwa lata.

Z kolei przewodnik francuskiego pochodzenia został ewakuowany do szpitala w Grenoble, a dwóch pozostałych narciarzy - Niemiec i Australijczyk - nie odniosło obrażeń.

Prokuratura w Gap wszczęła śledztwo w celu ustalenia przyczyn wypadku. Według Météo France ryzyko lawin w rejonie La Grave na górze Meije było we wtorek wysokie - czwartego stopnia w skali do pięciu - ze względu na świeży śnieg i silny wiatr.

Francja. Seria lawin w Alpach. Zwały śniegu porwały ludzi

Równocześnie w Valloire w Sabaudii, gdzie ryzyko lawiny było maksymalne, duża lawina naturalnie zeszła ze wschodnich stoków osady La Rivine, porywając kilka osób około 2,5 km od kurortu.

Jeden z pieszych zmarł, dwie osoby zostały poważnie ranne, a jedna wyszła bez szwanku. Lawina, rozdzielając się na dwie gałęzie, dotarła na dno doliny, przekraczając drogę departamentalną oraz ścieżkę turystyczną.

Od początku sezonu w lawinach we Francji zginęło 28 osób, w tym sześć w weekend 10 i 11 stycznia. Lokalne władze apelują do mieszkańców i turystów o unikanie tego obszaru.

