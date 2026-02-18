W piątek przed godziną 15:00 pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w Otwocku otrzymali zgłoszenie o martwym wężu znalezionym w lasku przy ul. Szkolnej. Po przybyciu na miejsce Ekopatrol potwierdził, że jest to pyton o długości ponad dwóch metrów.

Zamarznięty pyton znaleziony w Otwocku. Ktoś porzucił zwierzę w lesie

Jak podkreślono w komunikacie, pyton jest zwierzęciem ciepłolubnym, dlatego w warunkach zimowych nie miał szans na przeżycie. Gad nie nosił śladów obrażeń, co może wskazywać, że został porzucony przez człowieka i zamarzł.

Ciało zwierzęcia zostało zabrane przez firmę współpracującą z miastem na podstawie umowy dotyczącej utylizacji martwych zwierząt. Sprawa zakończyła się więc od strony formalnej, jednak - jak zaznaczają urzędnicy - pozostaje ważnym sygnałem ostrzegawczym.

W swoim wpisie urząd miasta zwrócił się z apelem do osób rozważających posiadanie egzotycznych zwierząt. Przypomniano, że porzucanie zwierząt jest nie tylko aktem okrucieństwa, ale również stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Urzędnicy podkreślają, że jeśli właściciel nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków zwierzęciu, powinien poszukać dla niego odpowiedzialnego domu lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych placówek. "Dbajmy o zwierzęta" - zaapelowano.

