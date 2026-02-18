Jak informują Wody Polskie, zgłoszenie o zwierzęciu dryfującym na krze wpłynęło od Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Natychmiast ruszyły ekipy ratunkowe, w tym lodołamacze, aby bezpiecznie sprowadzić sarnę na brzeg.

Nietypowa akcja lodołamcza. Sarenka uratowana

Na nagraniu udostępnionym przez Wody Polskie widać, jak zwierzę nieporadnie przeskakuje z jednej kry na drugą, by w końcu wpaść do lodowatej wody. Dzięki profesjonalnej akcji ratunkowej zwierzę wyszło cało z niebezpiecznej sytuacji i wróciło na ląd.

"Wisła potrafi zaskoczyć - a my staramy się być tam, gdzie jesteśmy potrzebni" - podkreślają Wody Polskie w komunikacie.

Służby przypominają, że wchodzenie na zamarznięte jeziora, stawy i rzeki to także zagrożenie dla ludzi. Grubość i wytrzymałość lodu są nieprzewidywalne i mogą łatwo zawieść, dlatego zamarzniętych akwenów lepiej unikać.

Wisła skuta lodem. Pierwszy raz od wielu lat

Wisła jest obecnie w wielu miejscach skuta lodem, co jest pierwszą taką sytuacją od 14 lat. W związku z tym na rzekę wysłano lodołamacze.

Akcja prowadzona m.in. na południe od Grudziądza. Na Dolnej Wiśle pokrywa lodowa sięga za Toruń, do którego jednostki mają jeszcze niespełna 100 kilometrów.

Na zbiorniku włocławskim lód ma od 38 do 43 cm, przeprowadzono tam już wiele pomiarów. Rzeka poniżej Włocławka musi mieć rynnę, czyli drożność, aby lód mógł spływać w kierunku Bałtyku. Zanim więc zacznie się działanie na zbiorniku włocławskim, trzeba złamać lód na dolnej Wiśle poniżej zapory.

