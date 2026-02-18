O zatrzymaniu 54-latka policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu (woj. łódzkie) poinformowali w środowym komunikacie. Jak czytamy, sprawa ma związek z ujawnieniem zwłok młodej kobiety, do czego doszło we wtorek ok. godz. 10 w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Raczyn w powiecie wieluńskim w gminie Czarnożyły.

Chodzi o zwłoki poszukiwanej od kilku dni 35-letniej Małgorzaty Ł. Działania poszukiwawcze w tym przypadku prowadzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. O jej zniknięciu policjantów powiadomiła w środę jej rodzina. Kobieta miała opuścić swoje mieszkanie i utracić kontakt z bliskimi jeszcze 9 lutego.

Tragiczny finał poszukiwań 35-latki. Nowe ustalenia

Zmarła kobieta miała wyraźne obrażenia klatki piersiowej. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że Małgorzata Ł. od kilku dni przebywała w domu należącym do 54-latka, gdzie wspólnie spożywali alkohol. Pomiędzy parą miało dojść do kłótni, podczas której mężczyzna ugodził kobietę nożem.

Jak poinformowała polsatnews.pl prok. Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, 54-letni Zbigniew G. przyznał się do winy i opisał przebieg zdarzenia. Dodatkowo zabezpieczone zostało narzędzie zbrodni.

54-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania, a decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze w środę.

Ciało zmarłej 35-latki zostało natomiast przekazane do dalszych badań sekcyjnych, które pozwolą ustalić dokładną przyczynę jej śmierci. Na miejscu ujawnienia zwłok policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe - przesłuchali świadków, w obecności lekarza biegłego przeprowadzili oględziny, a także zabezpieczyli ślady kryminalistyczne.

