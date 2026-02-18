Prokuratura i policja ujawnia kolejne szczegóły zdarzenia, które miało miejsce w poniedziałek pomiędzy stacjami kolejowymi Puławy Azoty i Puławy Chemia. Przypomnijmy - 25-letni obywatel Mołdawii próbował namówić maszynistę pociągu towarowego jadącego do Dorohuska do umożliwienia mu wejścia do lokomotywy. Mężczyzna miał też zaciągnąć hamulec ręczny w składzie.

Podejrzany został zatrzymany, a w środę trafił do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie prowadzone są z nim czynności. Te zakończą się najprawdopodobniej postawieniem mu zarzutów.

Prokuratura opracowała postanowienie o wszczęciu postępowania w związku z możliwością doprowadzenia do wybuchu materiałów łatwoplanych, co mogło stanowić zagrożenie dla życia wielu osób. Skład przewoził bowiem cysterny z olejem napędowym, który miał trafić do Ukrainy.

Równolegle z czynnościami wobec 25-latka prowadzone są prace analityczne dotyczące przedmiotów, jakie znaleziono przy zatrzymanym mężczyźnie. Mowa o telefonach komórkowych, sprzęcie elektronicznym, kartach SIM, dokumentach w języku rosyjskim oraz dokumencie identyfikacyjnym, dzięki któremu można było ustalić pochodzenie podejrzanego.

Incydent z udziałem obywatela Mołdawii miał miejsce w tym samym miejscu, w którym w listopadzie ubiegłego roku doszło do aktu dywersji związanego z przecięciem sieci trakcyjnej. Zdarzenie doprowadziło do kilkugodzinnego paraliżu linii kolejowej. Warto odnotować, że obie sytuacje miały miejsce w strategicznym rejonie, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów azotowych w Puławach.

O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Krajowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także Centralne Biuro Śledcze Policji. Policjanci, którzy podjęli interwencję wobec 25-latka, pełnili służbę w ramach operacji TOR wspólnie z żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei.

