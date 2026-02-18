Ministerstwo Finansów w usłudze "Twój e-PIT" udostępnia podatnikom od 15 lutego wstępnie uzupełnione deklaracje: PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz dodatkowo PIT-OP i PIT-DZ. Co więcej, nawet jeśli podatnik nie zaloguje się do systemu i nie wyśle dokumentu samodzielnie, w niektórych przypadkach zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie. Nie dotyczy to jednak wszystkich formularzy. Czasami ta wygoda może okazać się kosztowna.

iStock Rozliczenie PIT 2025 - ten błąd może słono kosztować

Kto może skorzystać z usługi "Twój e-PIT"?

W 2026 roku z udogodnienia mogą skorzystać osoby, które w roku 2025 otrzymywały:

przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

wynagrodzenie z tytułu m.in. umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło (PIT-37)

emerytury i renty (PIT-37)

emerytury i renty zagraniczne (PIT-36)

przychody kapitałowe (PIT-38)

pieniądze z najmu (PIT-28)

przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowane ryczałtem (PIT-28)

przychody z działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej objęte podatkiem liniowym (PIT-36L)

przychody z działalności nierejestrowanej (PIT-36)

przychody z działalności gospodarczej (PIT-36)

Automatyczna akceptacja nie dla wszystkich

System nie akceptuje automatycznie wszystkich deklaracji z dniem 30 kwietnia. Podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L muszą zaakceptować zeznanie samodzielnie. Jeśli o tym zapomną, muszą liczyć się z konsekwencjami niewypełnienia obowiązku podatkowego wobec fiskusa.

Automatyczna akceptacja e-PIT może oznaczać utratę niektórych ulg

Jednym ze sposobów na obniżenie podatku lub podstawy opodatkowania jest skorzystanie z przysługujących ulg. Jednak w systemie automatycznie zostaje uwzględniona wyłącznie ulga na dzieci.

Pozostałe ulgi, w tym m.in. ulga na powrót, zostaną uwzględnione tylko wtedy, gdy płatnik wykaże je w informacji PIT-11 przekazanej do urzędu skarbowego. Inne odliczenia podatnik musi wpisać samodzielnie, np. ulgę na internet czy ulgę termomodernizacyjną.

Niedopłata podatku a usługa e-PIT

Z rozliczaniem PIT nie warto czekać do ostatniej chwili. Warto zajrzeć do systemu wcześniej, aby ocenić, czy nie pojawiła się konieczność dopłaty podatku. Konieczność uregulowania tej należności upływa również 30 kwietnia. W tym roku termin ten przypada w środę, czyli w dzień roboczy, dlatego nie ulega on przedłużeniu. Zwłoka powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. Nieco inaczej rzecz się ma w przypadku automatycznej akceptacji deklaracji.

"Jeśli z automatycznie zaakceptowanego PIT-37 lub PIT-38 będzie wynikać niedopłata podatku – to podatnik do 31 maja otrzyma o tym informację z urzędu skarbowego. Będzie mieć 7 dni od dnia jej doręczenia, aby wpłacić kwotę niedopłaty na konto urzędu skarbowego. Jeśli zaś z zeznania będzie wynikać nadpłata podatku, to urząd skarbowy przekaże tę kwotę podatnikowi (przekazem pocztowym lub na konto bankowe, jeśli podatnik podał wcześniej urzędowi swój numer rachunku)" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Co więcej, jeżeli podatnik w ostatnich dniach kwietnia złożył zeznanie samodzielnie w wersji papierowej, takie rozliczenie ma pierwszeństwo przed deklaracją automatycznie zaakceptowaną w usłudze "Twój e-PIT".

