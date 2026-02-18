W jaskini lodowej Scărișoara, która znajduje się w północno-zachodniej Rumunii, w Masywie Bihorskim, naukowcy odkryli pradawną bakterię. Wiek warstwy lodu, w której badacze dokonali odkrycia, wynosi aż 5 tysięcy lat.

- Pradawna bakteria odkryta w lodzie jest oporna na dziesięć nowoczesnych antybiotyków. Jej poznanie może jednak pomóc w badaniach zagrożeń związanych ze szczepami opornymi na leczenie - dowiadujemy się od naukowców.

Rumunia. W jaskini odkryto starożytną bakterię. Badania naukowców

Rumuńscy naukowcy dostarczają wielu szczegółów, które pomagają lepiej zrozumieć, jakie znaczenie może mieć odkrycie tej bakterii. Badacze tłumaczą także, jak przebiegał proces analizy jej właściwości.

- Szczep bakterii Psychrobacter SC65A.3 jest przystosowany do zimnych środowisk. Niektóre szczepy z rodzaju Psychrobacter mogą wywoływać infekcje u ludzi lub zwierząt - informują badacze.

Przeprowadzając badanie, naukowcy przetestowali oporność szczepu SC65A na 28 antybiotyków z 10 klas. Mowa o substancjach, które rutynowo stosuje się lub w leczeniu infekcji bakteryjnych.

Naukowcy uwzględnili antybiotyki, w przypadku których wcześniej zidentyfikowano geny oporności lub mutacje, które dają bakteriom zdolność do przeciwstawiania się działaniu leków. W ten sposób eksperci mogli sprawdzić, czy przewidywane mechanizmy przekładają się na mierzalną oporność.

Odkrycie w Rumunii. Bakteria oporna na nowoczesne antybiotyki

- Dziesięć antybiotyków, na które stwierdziliśmy oporność, jest szeroko stosowanych w terapiach doustnych i podawanych w zastrzykach, używanych w praktyce klinicznej do leczenia szeregu poważnych infekcji bakteryjnych – mówi dr Purcarea z Instytutu Biologicznego w Bukareszcie.

Wspomniane infekcje to między innymi gruźlica, zapalenie jelita grubego oraz infekcje układu moczowego. Wśród substancji, którymi leczy się te choroby, znajduje się na przykład ryfampicyna, wankomycyna i cyprofloksacyna. Są to antybiotyki, na które badacze w przypadku tej bakterii stwierdzili oporność.

Naukowcy podkreślają, że SC65A.3 to pierwszy szczep z rodzaju Psychrobacter, u którego stwierdzono oporność na określone antybiotyki – w tym trimetoprim, klindamycynę i metronidazol. Antybiotyki te są stosowane w leczeniu infekcji układu moczowego, płuc, skóry, krwi oraz układu rozrodczego.

Odkrycie starożytnej bakterii. "Zagrożenie, jak i wielka nadzieja"

Zdaniem naukowców odkrycie dokonane w Rumuni nie musi być jedynie zagrożeniem.

- Profil oporności SC65A.3 sugeruje, że szczepy zdolne do przetrwania w zimnych środowiskach mogą pełnić rolę rezerwuarów genów oporności, czyli specyficznych sekwencji DNA, które pomagają im przetrwać kontakt z lekami. Tego typu szczepy niosą ze sobą zarówno zagrożenie, jak i wielką nadzieję – mówią badacze.

Dr Purcarea ostrzega, że "jeśli topniejący lód uwolni te drobnoustroje, ich geny mogą rozprzestrzenić się wśród współczesnych bakterii, pogłębiając globalny problem oporności na antybiotyki".

- Z drugiej strony produkują one unikalne enzymy i związki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, które mogą stać się inspiracją dla nowych antybiotyków, enzymów przemysłowych i innych innowacji biotechnologicznych - dodaje badaczka.

Badacze znaleźli bowiem prawie 600 genów o nieznanych funkcjach, co sugeruje istnienie niewykorzystanego dotąd zasobu do odkrywania nowych mechanizmów biologicznych. Analiza genomu ujawniła również 11 genów, które są potencjalnie zdolne do zabijania lub hamowania wzrostu innych bakterii, grzybów i wirusów.

Biorąc pod uwagę zebrane informacje, autorka badania podkreśla, jak ważne jest zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas badań laboratoryjnych. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się starożytnych bakterii, które są kluczowe dla nauki i medycyny.

