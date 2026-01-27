W 1947 roku - u progu ery nuklearnej - naukowcy z "Bulletin of the Atomic Scientists" na Uniwersytecie Chicagowskim stworzyli pojęcie symbolicznego Zegara Zagłady odmierzającego czas do końca świata. Miernik pokazuje czas pozostały do północy, gdzie godzina 12.00 ma oznaczać globalną katastrofę.

Jak podało CNN, we wtorek Zegar Zagłady został ustawiony na 85 sekund przed północą. To wynik najbliższy "końca świata" od początku istnienia tej symbolicznej miary.

W 2025 roku zegar wskazywał 89 sekund do północy, co wówczas stanowiło najpoważniejszy rezultat. Oznacza to, że czas upływa, a wskazówki nieubłaganie przesuwają się w stronę alarmującej godziny.

Zmiana na Zegarze Zagłady. Coraz mniej czasu do "północy"

Naukowcy, którzy decydują o "zmianie czasu", stwierdzili, że w ostatnich latach ludzie nie radzili sobie z regulowaniem globalnym wyzwań, w tym ryzyka wojny nuklearnej, kryzysu klimatycznego czy zagrożeń biologicznych. Ponadto zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo związane z postępem w "przełomowych technologiach", takich jak sztuczna inteligencja.

Zdaniem naukowców potencjalny koniec świata zbliża się także przez szerzenie dezinformacji i teorii spiskowych, co jest postrzegane jako egzystencjalne zagrożenie.

- Zegar Zagłady to narzędzie do komunikowania, jak blisko jesteśmy zniszczenia świata za pomocą technologii własnej twórczości. Ryzyka, z jakimi się mierzymy (…), rosną. Każda sekunda się liczy i kończy nam się czas - mówiła prezes i dyrektor generalna Biuletynu Alexandra Bell.

- To prawda trudna do przełknięcia, ale taka jest nasza rzeczywistość - dodała.

ZOBACZ: Einstein się nie mylił. Naukowcy po 100 latach potwierdzili jego teorię

Na wtorkowej konferencji prasowej dr Daniel Holz, przewodniczący rady naukowej i bezpieczeństwa Biuletynu, przypomniał, że naukowcy ostrzegali przed zmianami. - Zamiast posłuchać tego ostrzeżenia, główne kraje stały się jeszcze bardziej agresywne, wrogie i nacjonalistyczne - ocenił.

- Ostatni obowiązujący traktat regulujący zapasy broni jądrowej między USA a Rosją wygaśnie 4 lutego. Po raz pierwszy od ponad pół wieku nic nie powstrzyma niekontrolowanego wyścigu zbrojeń nuklearnych - dodał Holz.

Czym jest Zegar Zagłady? Jakie ma znaczenie?

Organizacja wydająca "Bulletin of the Atomic Scientists" została utworzona w 1945 roku przez grupę naukowców pracujących nad Projektem Manhattan - eksperymentem stworzenia bomby atomowej podczas II wojny światowej.

Od 2007 roku naukowcy w swoich obliczeniach, obok zagrożeń nuklearnych, uwzględniają ryzyko kryzysu klimatycznego.

Co roku symboliczny czas pozostały do końca świata ustalają eksperci z rady naukowej i bezpieczeństwa Biuletynu we współpracy z radą sponsorów, którą w 1948 roku powołał Albert Einstein. Jak podał CNN, obecnie w zarządzie jest ośmiu laureatów nagrody Nobla, w tym z fizyki i chemii.

ZOBACZ: Potężna broń u sąsiada Polski. Może przenosić głowice nuklearne

Choć Zegar Zagłady jest ustawiany przez uznanych badaczy z różnych dziedzin, jego przydatność bywa kwestionowana przez osoby niezaangażowane w ten proces. Sami twórcy przyznają, że czas pozostały do "północy" należy traktować jako metaforę, która ma zmusić do dyskusji na temat światowego bezpieczeństwa.

Wskazówki zegara nie przesuwają się wyłącznie do przodu. Można je cofnąć, a najistotniejszy taki przypadek miał miejsce w 1991 roku, kiedy administracja ówczesnego prezydenta USA George'a H.W. Busha podpisała Traktat o Redukcji Zbrojeń Strategicznych ze Związkiem Radzieckim. Wówczas zegar ustawiono na 17 minut do północy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni