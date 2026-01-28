Rozpoczęta w Stanach Zjednoczonych inicjatywa badawcza SuperAging ma na celu zidentyfikowanie czynników, które sprzyjają dłuższemu zdrowiu i ograniczeniu ryzyka rozwoju choroby Alzheimera. Do badania już teraz dołączyło około 400 osób w podeszłym wieku z całej Ameryki Północnej. Wyniki mogą pomóc odkryć tajemnicę długowieczności.

Inicjatywa badawcza SuperAging

Inicjatywa naukowa "SuperAging" uczelni wyższych w Stanach Zjednoczonych definiuje "SuperAgers" jako osoby dorosłe po 80. roku życia, których zdolności do zapamiętywania są co najmniej na poziomie osób młodszych o 20-30 lat. Do projektu mogą dołączyć seniorzy:

po osiemdziesiątce

mogący wykonać badania mózgu metodą rezonansu magnetycznego

zainteresowani wsparciem inicjatywy mającej na celu lepsze zrozumienie czynników wpływających na zdrowe starzenie się

Osoby starsze odbywają wizyty studyjne co 2-3 lata, podczas których wykonują testy pamięci i myślenia, wypełniają kwestionariusze i ankiety. Ponadto poddawane są skanowaniu mózgu, a ich krew analizie. Niektórzy seniorzy są częścią badania już od kilkunastu lat.

Naukowcy szukają sekretu fenomenu długowieczności

Naukowcy nie wiedzą jaki dokładnie procent społeczeństwa stanowią super-staruszkowie. Chcą jednak znaleźć czynnik, który sprawia, że żyją dłużej, starzeją się wolniej i zachowują przy tym funkcje poznawcze na wysokim poziomie.

"Integrujemy dane dotyczące struktury i funkcji mózgu, parametrów molekularnych i genetycznych, stylu życia, historii medycznej, czynników psychospołecznych, historii rodzinnej i innych czynników, aby zrozumieć, jak te elementy oddziałują na siebie, wspierając wyjątkowe starzenie się poznawcze" - tłumaczy dyrektor inicjatywy dr Emily Rogalski w wypowiedzi przytoczonej przez The Guardian.

Wbrew pozorom ci seniorzy nie są grupą stosującą się przez wszystkie lata do zasad zdrowego życia. Mają za sobą lata palenia tytoniu czy picia alkoholu. Jednak na pewnym etapie postanowili zerwać z niewspierającymi praktykami i zadbać o siebie. To pozwala sądzić, że istotną rolę odgrywają czynniki związane ze stylem życia.

Naukowcy z Northwestern Medicine zauważyli jednak jeszcze jedną ciekawą zależność. Super-staruszkowie mają więcej neuronów powiązanych z zachowaniami społecznymi. Są też wyraźnie bardziej towarzyscy i nawiązują silne relacje interpersonalne, niezależnie od wcześniejszego stylu życia. Jak wynika z analiz strukturalnych MRI oraz badań histopatologicznych prowadzonych w ramach projektu SuperAging, różnice te dotyczą m.in. przedniego zakrętu obręczy, czyli części mózgu.

Choć geny odgrywają istotną rolę w determinowaniu tego, jak będzie przebiegać proces starzenia, to nie są jedynym czynnikiem wpływającym na ten proces. Wstępne hipotezy sugerują, że dużą rolę odgrywa zmiana stylu życia na zdrowy i zaangażowanie społeczne. Te działania wspierają funkcje mózgu i mimo naturalnego spadku funkcji poznawczych wraz z wiekiem - umysły Super-staruszków funkcjonują wyjątkowo sprawnie. Wyniki trwających od wielu lat badań w ramach inicjatywy "SuperAgers" mogą okazać się przełomowe.

Ciekawych wniosków dostarczają też sekcje 79 mózgów zmarłych uczestników inicjatywy wykonane w Mesulam Institute for Cognitive Neurology and Alzheimer's Disease. Niektóre z nich zawierały białka amyloidowe i tau, które mają istotne znaczenie dla rozwoju choroby Alzheimera. U Super-staruszków nie przekładało się to jednak na pogorszenie funkcji poznawczych, jak ma to miejsce w pozostałej części populacji. Przyczyny tego zjawiska wciąż wymagają wyjaśnienia.

Naukowcy poszukują czynników wpływających na długowieczność i zdrowe starzenie się

red. / polsatnews.pl