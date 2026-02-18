Niezidentyfikowane ciało z łódzkiej kamienicy. Śledczy proszą o pomoc

Prokuratura Okręgowa w Łodzi opublikowała rekonstrukcję twarzy kobiety, której ciało odnaleziono w jednej z łódzkich kamienic w październiku 2024 r. Ze względu na zaawansowany rozkład niemożliwe było określenie czasu zgonu i tożsamości kobiety. Śledczy apelują o kontakt do wszystkich osób, które rozpoznają kobietę na rekonstrukcjach.

Rekonstrukcja twarzy kobiety na podstawie czaszki.
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Policja opublikowała rekonstrukcję twarzy zmarłej kobiety znalezionej w kamienicy
W październiku 2024 r. w jednej z kamienic przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi znaleziono ciało kobiety w stanie znacznego rozkładu. Niemożliwe było przeprowadzenie sekcji czy określenie dokładnego czasu zgonu. 

 

W związku z tym, że nie jak dotąd śledczym nie udało się ustalić tożsamości kobiety, biegłemu antropologowi zlecono rekonstrukcję twarzy na podstawie czaszki. Z użyciem skanera 3D i współczesnych technik obrazowania trójwymiarowego udało się opracować rekonstrukcję tego, jak kobieta mogła wyglądać za życia.

Ciało kobiety w łódzkiej kamienicy. Prokuratura przedstawiła rekonstrukcję twarzy i apeluje o pomoc

Publikacja rekonstrukcji ma pomóc śledczym ustalić tożsamość kobiety. Prokuratura zwraca się do każdego, kto rozpoznaje kobietę o kontakt.

 

"Kobieta mogła być w wieku ok. 40 lat, wzrostu ok. 158 cm, miała włosy koloru ciemnego, prawdopodobnie farbowane, możliwie, iż naturalnie siwiejące lub jasne" - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.


Według ustaleń śledczych zgon kobiety mógł nastąpić kilka miesięcy przed odnalezieniem zwłok, czyli wczesną wiosną 2024 r


Osoby dysponujące informacjami powinny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty.

 

