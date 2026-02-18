W październiku 2024 r. w jednej z kamienic przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi znaleziono ciało kobiety w stanie znacznego rozkładu. Niemożliwe było przeprowadzenie sekcji czy określenie dokładnego czasu zgonu.

ZOBACZ: Auto zmiażdżone przez dwa pociągi. Pojawiło się nagranie z przejazdu



W związku z tym, że nie jak dotąd śledczym nie udało się ustalić tożsamości kobiety, biegłemu antropologowi zlecono rekonstrukcję twarzy na podstawie czaszki. Z użyciem skanera 3D i współczesnych technik obrazowania trójwymiarowego udało się opracować rekonstrukcję tego, jak kobieta mogła wyglądać za życia.

Ciało kobiety w łódzkiej kamienicy. Prokuratura przedstawiła rekonstrukcję twarzy i apeluje o pomoc

Publikacja rekonstrukcji ma pomóc śledczym ustalić tożsamość kobiety. Prokuratura zwraca się do każdego, kto rozpoznaje kobietę o kontakt.

ZOBACZ: Zagadkowy incydent na kolei w Puławach. Nowe informacje w sprawie



"Kobieta mogła być w wieku ok. 40 lat, wzrostu ok. 158 cm, miała włosy koloru ciemnego, prawdopodobnie farbowane, możliwie, iż naturalnie siwiejące lub jasne" - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.



Według ustaleń śledczych zgon kobiety mógł nastąpić kilka miesięcy przed odnalezieniem zwłok, czyli wczesną wiosną 2024 r.



Osoby dysponujące informacjami powinny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni