Niezidentyfikowane ciało z łódzkiej kamienicy. Śledczy proszą o pomoc
Prokuratura Okręgowa w Łodzi opublikowała rekonstrukcję twarzy kobiety, której ciało odnaleziono w jednej z łódzkich kamienic w październiku 2024 r. Ze względu na zaawansowany rozkład niemożliwe było określenie czasu zgonu i tożsamości kobiety. Śledczy apelują o kontakt do wszystkich osób, które rozpoznają kobietę na rekonstrukcjach.
- Prokuratura apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety, której ciało odnaleziono w łódzkiej kamienicy w październiku 2024 r.
- Śledczy opublikowali efekt rekonstrukcji twarzy kobiety na podstawie czaszki, co ma pomóc w identyfikacji
- Według ustaleń, zgon kobiety mógł nastąpić wiosną 2024 roku, miała około 40 lat i 158 cm wzrostu
- Prokuratura apeluje o kontakt do osób, które rozpoznają kobietę lub posiadają związane z nią informacje
W październiku 2024 r. w jednej z kamienic przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi znaleziono ciało kobiety w stanie znacznego rozkładu. Niemożliwe było przeprowadzenie sekcji czy określenie dokładnego czasu zgonu.
W związku z tym, że nie jak dotąd śledczym nie udało się ustalić tożsamości kobiety, biegłemu antropologowi zlecono rekonstrukcję twarzy na podstawie czaszki. Z użyciem skanera 3D i współczesnych technik obrazowania trójwymiarowego udało się opracować rekonstrukcję tego, jak kobieta mogła wyglądać za życia.
Ciało kobiety w łódzkiej kamienicy. Prokuratura przedstawiła rekonstrukcję twarzy i apeluje o pomoc
Publikacja rekonstrukcji ma pomóc śledczym ustalić tożsamość kobiety. Prokuratura zwraca się do każdego, kto rozpoznaje kobietę o kontakt.
"Kobieta mogła być w wieku ok. 40 lat, wzrostu ok. 158 cm, miała włosy koloru ciemnego, prawdopodobnie farbowane, możliwie, iż naturalnie siwiejące lub jasne" - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Według ustaleń śledczych zgon kobiety mógł nastąpić kilka miesięcy przed odnalezieniem zwłok, czyli wczesną wiosną 2024 r.
Osoby dysponujące informacjami powinny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty.
