Na nagraniu, do którego dotarli dziennikarze Polsat News, widać moment, w którym pociąg InterCity uderzył w samochód osobowy na przejeździe w Błoniu. Auto zostało zmiażdżone i przeciągnięte kilkanaście metrów przez rozpędzony skład.

Chwilę później we wrak wjechał kolejny pociąg pasażerski, tym razem ten nadjeżdżający z przeciwnego kierunku. W wyniku tej serii zdarzeń auto zapaliło się, a od niego także lokomotywa.

WIDEO: Dramatyczny wypadek w Błoniu. Pojawiło się nagranie z przejazdu kolejowego

W chwili zderzenia z pierwszym z pociągów samochód miał włączone światła awaryjne.

Na filmie widać ponadto, że kierowca oraz pasażer zdążyli się ewakuować z pojazdu, zanim ten został uderzony przez oba składy. Następnie osoby te podeszły do oczekującego na drodze radiowozu, który zachował bezpieczny dystans od przejazdu i zatrzymał się przed półrogatkami.

Chwile grozy w Błoniu. W auto uderzyły dwa pociągi, wybuchł pożar. Jest nagranie

O dramatycznych chwilach z Błonia dziennikarze polsatnews.pl informowali pod koniec ubiegłego miesiąca. Relacjonowaliśmy wówczas, że 25 stycznia na przejeździe kolejowym zatrzymał się samochód, czego przyczyną była awaria. - Uderzył w niego pociąg, a następnie drugi nadjeżdżający z przeciwka. Samochód zapalił się, a od niego lokomotywa - powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.

Ze względów bezpieczeństwa w obu pociągach zarządzono ewakuację. Jak relacjonował oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak, z pierwszego składu ewakuowano 400 osób, natomiast z drugiego - niecałe 200.

ZOBACZ: W auto uderzyły dwa pociągi, wybuchł pożar. Groźne zdarzenie pod Warszawą

Wiadomo było wówczas, że kierowca oraz pasażer zdążyli uciec z pojazdu jeszcze zanim doszło do zderzenia. Bezpośrednio po kolizji na szlaku Błonie - Ożarów Mazowiecki ruch pociągów był prowadzony po jednym torze. Pociągi PKP InterCity kierowane były drogą okrężną przez Bełchów i Skierniewice z pominięciem stacji Sochaczew. Trasa między Warszawą a Łowiczem przez długi czas była całkowicie zablokowana.



Koleje Mazowieckie zorganizowały dla ewakuowanych pasażerów zastępczą komunikację autobusową, która obowiązywała na odcinku Ożarów Mazowiecki - Błonie. - Podróżujący do Berlina zostaną przewiezieni autobusami do Łowicza, a stamtąd mogą kontynuować podróż pociągami Intercity. Podróżujący do Rzeszowa zostaną przewiezieni autobusami do Warszawy i tam zostanie dla nich podstawiony specjalny pociąg - informowała Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity.

