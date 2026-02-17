"Na Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, kierowany przez dr n. med. Annę Rzucidło-Hymczak, w ostatnim czasie trafiło dwoje nastoletnich pacjentów z gorączką po podróżach do krajów tropikalnych" - przekazał szpital.

Dzięki czujności i szybkiej diagnostyce lekarze rozpoznali, że nastolatkowie zachorowali na dengę - tropikalną wirusową chorobę przenoszoną przez komary.

Denga w krakowskim szpitalu. Lekarze apelują do odwiedzających tropiki

Polsatnews.pl uzyskał informację, że jeden z pacjentów został wypisany ze szpitala, druga osoba jest poddawana leczeniu, jej stan jest dobry.

Lekarze krakowskiego szpitala apelują do wszystkich powracających z krajów tropikalnych o zwracanie uwagi na najczęstsze obawy dengi: wysoką gorączkę, bóle głowy, mięśni, stawów, wysypkę, wymioty oraz osłabienie. Każdą gorączkę po powrocie z krajów tropikalnych należy konsultować z lekarzem.

Do zakażenia dengą dochodzi wyłącznie w wyniku ukąszenia przez komara, choroba nie jest transmitowana z człowieka na człowieka. Występuje głównie w Afryce oraz Ameryce Południowej i Środkowej.

Szpital zwraca uwagę, że zakażenie dengą nie oznacza nabycie odporności tylko na jeden z czterech występujących serotypów. Ponowne zakażenie innym może mieć cięższy przebieg i wiązać się z ryzykiem rozwoju tzw. ciężkiej dengi (dengi krwotocznej).



"Podstawą profilaktyki jest ochrona przed ukłuciami komarów: stosowanie repelentów oraz noszenie odzieży z długimi rękawami i nogawkami" - przekazał szpital.

