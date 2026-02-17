Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski. Komunikat wicepremiera
Zidentyfikowano atak hakerski na część infrastruktury IT Uniwersytetu Warszawskiego - przekazał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak dodał, "złośliwe oprogramowanie zostało zidentyfikowane na jednej ze stacji roboczych uczelni". Władze uniwersytetu wydały komunikat w tej sprawie.
Gawkowski opublikował na platformie X komunikat w sprawie ataku hakerskiego na Uniwersytet Warszawski w poniedziałek po godzinie 11. Zapewnił, że incydent został zgłoszony służbom, które rozpoczęły intensywne działania.
"Podjęto m. in. kroki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczeniem skutków naruszenia. Trwają również analizy związane z wykryciem sprawców" - przekazał.
Według dotychczasowych ustaleń sprawcy ataku nie uzyskali dostępu do danych osobowych z zasobów uczelni.
Minister cyfryzacji podkreślił, że "instytucje publiczne, w tym uczelnie oraz firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa".
Komunikat uczelni. Wykorzystano oprogramowania typu ransomware
Władze Uniwersytetu Warszawskiego opublikowały obszerny komunikat w sprawie incydentu "z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania typu ransomware w części infrastruktury IT" uczelni.
"Trwa szczegółowa analiza techniczna i prawna. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na wystąpienie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych" - podano, potwierdzając zapewnienia ministra.
Biuro prasowe uczelni przekazało, że pierwsze informacje o trwającej kampanii złośliwego oprogramowania pojawiły się 9 lutego. "Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warszawskiego niezwłocznie rozpoczął weryfikację środowiska teleinformatycznego uczelni" - czytamy.
Ustalono, że hakerzy zaatakowali w styczniu. "Zidentyfikowano stację roboczą, z której wprowadzono złośliwe oprogramowanie do środowiska uczelni" - podano.
Trwają działania w kierunku usunięcia nieautoryzowanego dostępu
Zdarzenie zostało zgłoszone do zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa CERT Polska, policji oraz prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
"Jednocześnie podjęto działania techniczne w celu wykrycia i usunięcia nieautoryzowanego dostępu, obecnie prowadzona jest dalsza analiza techniczna oraz weryfikacja integralności systemów" - dodano.
