Tragedia na Słowacji. Pożar autobusu z Krakowa, nie żyje jedna osoba
We wczesnych godzinach porannych na Słowacji doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem ciężarówki przewożącej drewno i autobusu relacji Kraków-Budapeszt, którym podróżowało 26 osób. Kierowcy pojazdu nie udało się uratować, a kilka osób zostało rannych. Na miejsce wypadku udali się strażacy.
Przed godz. 3 nad ranem w Liptowskiej Osadzie w powiecie rużomberskim doszło do wypadku z udziałem autobusu jadącego z Krakowa do Budapesztu. Pojazdem podróżowali głównie obcokrajowcy.
Z relacji kierowcy ciężarówki wynika, że autobus nadjechał z naprzeciwka, próbował go ominąć i zjechał z drogi, a następnie się zapalił.
Słowacka policja poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej. W stosunku do zmarłego kierowcy zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Pasażerom udało się wydostać z autobusu. Dwoje z nich zostało przewiezionych do szpitala.
16 funkcjonariuszy HaZZ z Rużomberka, Martina i Bańskiej Bystrzycy interweniowało, mając do dyspozycji osiem jednostek sprzętu - podało Centrum Operacyjne Regionalnej Dyrekcji HaZZ w Żylinie.
Policja podejmie kroki w celu wyjaśnienia przyczyny zdarzenia.
