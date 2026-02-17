Przed godz. 3 nad ranem w Liptowskiej Osadzie w powiecie rużomberskim doszło do wypadku z udziałem autobusu jadącego z Krakowa do Budapesztu. Pojazdem podróżowali głównie obcokrajowcy.

Z relacji kierowcy ciężarówki wynika, że autobus nadjechał z naprzeciwka, próbował go ominąć i zjechał z drogi, a następnie się zapalił.

Słowacka policja poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej. W stosunku do zmarłego kierowcy zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Pasażerom udało się wydostać z autobusu. Dwoje z nich zostało przewiezionych do szpitala.

16 funkcjonariuszy HaZZ z Rużomberka, Martina i Bańskiej Bystrzycy interweniowało, mając do dyspozycji osiem jednostek sprzętu - podało Centrum Operacyjne Regionalnej Dyrekcji HaZZ w Żylinie.

Policja podejmie kroki w celu wyjaśnienia przyczyny zdarzenia.

Więcej informacji wkrótce...

mar / polsatnews.pl