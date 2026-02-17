Tragedia na Słowacji. Pożar autobusu z Krakowa, nie żyje jedna osoba

We wczesnych godzinach porannych na Słowacji doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem ciężarówki przewożącej drewno i autobusu relacji Kraków-Budapeszt, którym podróżowało 26 osób. Kierowcy pojazdu nie udało się uratować, a kilka osób zostało rannych. Na miejsce wypadku udali się strażacy.

Przed godz. 3 nad ranem w Liptowskiej Osadzie w powiecie rużomberskim doszło do wypadku z udziałem autobusu jadącego z Krakowa do Budapesztu. Pojazdem podróżowali głównie obcokrajowcy.

 

Z relacji kierowcy ciężarówki wynika, że autobus nadjechał z naprzeciwka, próbował go ominąć i zjechał z drogi, a następnie się zapalił.

 

Słowacka policja poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej. W stosunku do zmarłego kierowcy zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Pasażerom udało się wydostać z autobusu. Dwoje z nich zostało przewiezionych do szpitala

 

16 funkcjonariuszy HaZZ z Rużomberka, Martina i Bańskiej Bystrzycy interweniowało, mając do dyspozycji osiem jednostek sprzętu - podało Centrum Operacyjne Regionalnej Dyrekcji HaZZ w Żylinie.

 

Policja podejmie kroki w celu wyjaśnienia przyczyny zdarzenia. 

 

Więcej informacji wkrótce...

 

mar / polsatnews.pl
