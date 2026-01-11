Tragiczny weekend w Alpach. Lawiny zebrały śmiertelne żniwo

Świat

Sześć osób zginęło w ciągu weekendu w wyniku lawin w Alpach - przekazały francuskie media. Lokalne służby poinformowały, że byli to narciarze, którzy nie stosowali się do poleceń i jeździli poza wyznaczonymi trasami.

Lawina śnieżna schodząca po górskim zboczu wśród drzew, z górami w tle.
Pixabay.com/olenchic
Lawiny we francuskich Alpach pochłonęły już sześć ofiar. Zdjęcie ilustracyjne

W sobotę zginęło trzech narciarzy, a kolejnych trzech poniosło śmierć w niedzielę. Wśród nich był 50-letni Brytyjczyk, któremu na ratunek ruszył śmigłowiec, a także ponad 50 ratowników z psami.

 

Lokalizacja mężczyzny pod 2,5-metrową warstwą śniegu zajęła prawie godzinę i nie udało się go uratować.

Francja. 6 lawin w ośrodkach narciarskich

Po jednej ofierze znaleziono w słynnym ośrodku Courchevel oraz w Vallorcine w Górnej Sabaudii. W drugim przypadku 32-letni mężczyzna został rzucony przez lawinę na drzewo, a odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne.

 

Tylko w niedzielę rano prefektura Sabaudii odnotowała co najmniej sześć lawin w ośrodkach narciarskich departamentu - podała agencja AFP.

Francuska służba meteorologiczna ostrzega narciarzy

Państwowa służba meteorologiczna Meteo-France ostrzegła, że przy ryzyku lawinowym na poziomie czwartym w pięciostopniowej skali zagrożenia przejazd jednego narciarza może wywołać lawiny o znacznej wielkości.

 

Prefektura Sabaudii ostrzegła, że wysokie ryzyko lawin w większości masywów alpejskich utrzyma się również w poniedziałek i wtorek. Władze zaleciły szczególną ostrożność i zdecydowanie odradzały jazdę na nartach poza trasami.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
