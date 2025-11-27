Potężna lawina w Austrii. Polscy ratownicy włączyli się do akcji

W ośrodku narciarskim Stubaier Gletscher w Tyrolu w czwartek około godz. 9:30 zeszła lawina. Jak podał serwis Heute.at, zejście dużych mas śniegu spowodowane zostało przez narciarzy, którzy szusowali poza trasami.

Lawina zgarnęła kilku narciarzy. Początkowo nie było wiadomo, ilu dokładnie ludzi znalazło się pod śniegiem.

Austria. Lawina w Tyrolu. Akcja ratunkowa

Do akcji ratunkowej - jak podały lokalne media - zaangażowanych zostało w sumie ponad 250 ratowników. Poza austriackimi ekipami ratownictwa górskiego na pomoc poszkodowanym ruszyło też 60 żołnierzy niemieckiej Bundeswehry, którzy akurat byli na miejscu oraz 60 czeskich i polskich ratowników, którzy przybyli do Austrii na ćwiczenia.

W przeszukiwanie lawiniska zaangażowało się też około stu ochotników.

Informację austriackich mediów potwierdził GOPR Karkonosze, publikując w mediach społecznościowych posty dotyczące zdarzenia i uczestnictwa w akcji ratunkowej.

WIDEO: Moment zejścia lawiny uchwycony na nagraniu

"Przebywający na szkoleniu w rejonie lodowca Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zostali zaangażowani i prowadzą działania na miejscu, wspierając służby austriackie" - podano.

Akcję z powietrza prowadziły dwa śmigłowce ratunkowe.

"Kronen Zeitung" podał, że spod mas śnieżnych wydobytych zostało w sumie osiem osób. Wśród nich pięcioro to obywatele Niemiec, dwoje Austrii i jedna osoba z Bułgarii. Dwie osoby wymagały hospitalizacji.

