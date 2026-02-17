O przygotowywanym przez instytut pozwie poinformował dyrektor Bartosz Gondek w wywiadzie dla "Financial Times", według którego badania muszą być jeszcze obszerniejsze niż wobec Niemiec, gdyż obejmujące również czas zimnej wojny po 1945 roku.

Nie tylko II wojna światowa. Instytut Strat Wojennych bada zbrodnie Rosji

W grudniu szef ISW mówił, że pracujących nad "Studiami i Materiałami Instytutu Strat Wojennych" będzie interesować okres od 17 września 1939 r. do lat 90. XX wieku, czyli symbolicznego opuszczenia Polski przez ostatnie oddziały wojsk sowieckich.

Według Gondka, wskazanie całkowitej kwoty oczekiwanych reparacji jest przedwczesne i nie jest wiadome, czy będzie wyższe niż te zażądane od Niemiec. W 2022 roku parlamentarny zespół ds. reparacji pod przewodnictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka przygotował raport, w którym straty spowodowane przez Niemcy wyceniono na ponad 6 bilionów złotych.

Nad raportem o szkodach spowodowanych przez stronę rosyjską pracuje zespół polskich historyków i badaczy. Ich działanie utrudnia brak dostępu do wielu rosyjskich archiwów. Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego został powołany w grudniu 2021 r. Bartosz Gondek kieruje instytucją od kwietnia 2025 r.

Reakcja z Kremla. Zacharowa znów mówi o propagandowej operze

Na pytanie o prace polskiego zespołu odpowiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

- W ramach zadośćuczynienia możemy udostępnić link do filmu z operą "Iwan Susanin" - przekazała w odpowiedzi na pytanie RBK Marija Zacharowa, która w podobnym tonie odpowiedziała na zapowiedzi Mularczyka ws. odszkodowań od Rosji sprzed trzech lat. Wtedy dodała też, że "niedouczeni" nie pamiętają o rzekomym "wkładzie ZSRR w wyzwolenie Warszawy od nazistów" i odbudowie państwa polskiego po II wojnie światowej".

Iwan Susanin to w rosyjskiej historii bohater narodowy. Według legendy był chłopem wynajętym przez polskich lub litewskich wojskowych w zimie między 1612, a 1613 rokiem. Był to schyłkowy okres tzw. Wielkiej Smuty w Rosji, czyli polskiej okupacji Kremla.

Susanin miał zaprowadzić żołnierzy Rzeczypospolitej do ukrywającego się nowego cara. Polska uznawała wówczas za prawowitego władcę Rosji Władysława - syna Zygmunta III Wazy. Według tej legendy, Susanin oszukał Polaków i zamiast do cara zaprowadził żołnierzy w błotnisty las, gdzie za karę wojskowi mieli go zamęczyć na śmierć. Opowieść o nim jest w Rosji powodem do dumy i symbolem oporu.

