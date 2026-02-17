- Zazwyczaj, gdy próbujesz powstrzymać wojny, społeczność międzynarodowa cię chwali. To jedna z niewielu wojen, jakie widziałem, gdzie niektórzy członkowie społeczności międzynarodowej potępiają cię za próbę pomocy w ich powstrzymaniu - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas konferencji prasowej w Budapeszcie, która odbyła się 16 lutego.

Słowa przedstawiciela Waszyngtonu padły w związku z trwającymi negocjacjami pokojowymi, które odbywają się przy wsparciu USA. Zdaniem Rubio Stanom Zjednoczonym zależy tym, aby wojna zakończyła się jak najszybciej.

Negocjacje pokojowe w sprawie Ukrainy. Marco Rubio krytycznie o krajach Europy

Jak zaznaczył Marco Rubio, wojna między Rosją a Ukrainą nigdy nie powinna była się rozpocząć, a Stany Zjednoczone zrobią wszystko, żeby ją zakończyć.

Stanowisko sekretarza stanu USA w tej sprawie poparł premier Węgier Viktor Orban.

- Prezydent USA Donald Trump zrobił najwięcej spośród światowych polityków na rzecz pokoju w Ukrainie. Gdyby Trump był prezydentem (w 2022 r.), ta wojna w ogóle by się nie rozpoczęła - przekonywał szef węgierskiego rządu.

Orban zadeklarował także gotowość do zorganizowania na Węgrzech spotkania przywódców w sprawie zakończenia wojny.

Marco Rubio: Żaden kraj w Europie nie byłby w stanie

Jak stwierdził amerykański sekretarz stanu, tylko USA są zdolne doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie.

- Nie chcę nikogo urazić, ale Organizacja Narodów Zjednoczonych nie byłaby w stanie tego zrobić. Żaden kraj w Europie nie byłby w stanie tego zrobić - powiedział podczas konferencji.

Przypomnijmy, że sprawie konfliktu zbrojnego toczącego się na terytorium Ukrainy trwają negocjacje pokojowe, a Stany Zjednoczone biorą w nich udział. Kolejna seria rozmów odbywa się 17 i 18 lutego w Genewie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że negocjacje mają tym razem skupiać się na kwestiach terytorialnych.

