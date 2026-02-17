Marco Rubio uderza w kraje Europy. "Nie chcę nikogo urazić"

Marco Rubio zabrał głos podczas konferencji prasowej w Budapeszcie, na której wystąpił obok premiera Węgier Viktora Obrana. Sekretarz stanu USA krytycznie odniósł się do postawy krajów europejskich wobec negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą. Jego zdaniem prezydent Stanów Zjednoczonych jest potępiany przez społeczność międzynarodową za próbę pomocy w zakończeniu wojny.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przemawia za mównicą.
PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas konferencji prasowej w Budapeszcie

- Zazwyczaj, gdy próbujesz powstrzymać wojny, społeczność międzynarodowa cię chwali. To jedna z niewielu wojen, jakie widziałem, gdzie niektórzy członkowie społeczności międzynarodowej potępiają cię za próbę pomocy w ich powstrzymaniu - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas konferencji prasowej w Budapeszcie, która odbyła się 16 lutego.

 

Słowa przedstawiciela Waszyngtonu padły w związku z trwającymi negocjacjami pokojowymi, które odbywają się przy wsparciu USA. Zdaniem Rubio Stanom Zjednoczonym zależy tym, aby wojna zakończyła się jak najszybciej. 

Negocjacje pokojowe w sprawie Ukrainy. Marco Rubio krytycznie o krajach Europy

Jak zaznaczył Marco Rubio, wojna między Rosją a Ukrainą nigdy nie powinna była się rozpocząć, a Stany Zjednoczone zrobią wszystko, żeby ją zakończyć.

 

Stanowisko sekretarza stanu USA w tej sprawie poparł premier Węgier Viktor Orban.

 

ZOBACZ: Uderzenie Ukraińców w głębi Rosji. Pożar rafinerii, wstrzymano pracę lotnisk

 

- Prezydent USA Donald Trump zrobił najwięcej spośród światowych polityków na rzecz pokoju w Ukrainie. Gdyby Trump był prezydentem (w 2022 r.), ta wojna w ogóle by się nie rozpoczęła - przekonywał szef węgierskiego rządu. 

 

Orban zadeklarował także gotowość do zorganizowania na Węgrzech spotkania przywódców w sprawie zakończenia wojny.

Marco Rubio: Żaden kraj w Europie nie byłby w stanie

Jak stwierdził amerykański sekretarz stanu, tylko USA są zdolne doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie.

 

- Nie chcę nikogo urazić, ale Organizacja Narodów Zjednoczonych nie byłaby w stanie tego zrobić. Żaden kraj w Europie nie byłby w stanie tego zrobić - powiedział podczas konferencji.

 

ZOBACZ: "Technologia z czasów rewolucji francuskiej". Efektywne akcje Ukraińców

 

Przypomnijmy, że sprawie konfliktu zbrojnego toczącego się na terytorium Ukrainy trwają negocjacje pokojowe, a Stany Zjednoczone biorą w nich udział. Kolejna seria rozmów odbywa się 17 i 18 lutego w Genewie

 

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że negocjacje mają tym razem skupiać się na kwestiach terytorialnych.

 

mar / polsatnews.pl
