Program SAFE dla Polski. Jest decyzja państw UE

Państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły we wtorek plan inwestycyjny Polski w ramach programu obronnego SAFE. Na polskiej liście znalazło się 139 projektów. Łącznie Polska ma otrzymać 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek.
Decyzja, która kończy proces zatwierdzania polskiego planu przez UE, została podjęta na poziomie ministrów finansów państw członkowskich. Wśród krajów, które skorzystają z pożyczki są też Estonia, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Słowacja i Finlandia.
Szefowie resortów finansów spotkali się w Brukseli w związku z Radą do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Polskę reprezentuje minister finansów Andrzej Domański.
Program SAFE dla Polski. Ponad 43 mld zł. na obronność
W ramach unijnego programu polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek, i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.
Sejm uchwalił w piątek ustawę wdrażającą program, osadzającą go na polskim gruncie prawnym. Umożliwi ona powołanie specjalnego, zarządzanego przez BGK funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu.
Wzmocnienie obronności państw UE
Celem SAFE ma być najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Instrument zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.
Program przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego.
Projekt ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA.
