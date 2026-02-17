Program SAFE dla Polski. Jest decyzja państw UE

Decyzja, która kończy proces zatwierdzania polskiego planu przez UE, została podjęta na poziomie ministrów finansów państw członkowskich. Wśród krajów, które skorzystają z pożyczki są też Estonia, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Słowacja i Finlandia.

Szefowie resortów finansów spotkali się w Brukseli w związku z Radą do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Polskę reprezentuje minister finansów Andrzej Domański.

Program SAFE dla Polski. Ponad 43 mld zł. na obronność

W ramach unijnego programu polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek, i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

ZOBACZ: "SAFE to łańcuch na polską niepodległość". Bocheński zachęca prezydenta do weta

Sejm uchwalił w piątek ustawę wdrażającą program, osadzającą go na polskim gruncie prawnym. Umożliwi ona powołanie specjalnego, zarządzanego przez BGK funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu.

Wzmocnienie obronności państw UE

Celem SAFE ma być najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Instrument zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

ZOBACZ: Współpraca rządu z prezydentem ws. SAFE. "Chcę rozmawiać do końca"

Program przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego.

Projekt ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni