W piątek Sejm zagłosował za przyjęciem ustawy o programie SAFE. W jego ramach Polska ma w postaci pożyczek otrzymać ok. 43,7 mld euro z puli 150 mld euro i wykorzystać je na zbrojenia. Według Tobiasza Bocheńskiego z PiS program ten będzie dla Polski niekorzystny.

- Program SAFE jest łańcuchem na polską niepodległość (...) Strona rządowa otwarcie mówi, że pożyczką SAFE chcą zastąpić część środków, które już jest w dyspozycji państwa polskiego - powiedział Bocheński w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w "Graffiti".

Bocheński porównał program SAFE do kredytu konsumpcyjnego, w którym Komisja Europejska narzuca, jakie produkty można kupić za pożyczone pieniądze, mimo że na rynku mogą być dostępne lepsze oferty.

- Komisja mówi, że jeśli pan będzie się źle zachowywał, ale nie w kwestii kredytowej, tylko jakiejkolwiek innej, i Komisja uzna, że pańskie zachowanie jest niewłaściwe, to zawiesza panu dostawę tego sprzętu, ale i tak pan musi płacić kredyt - przekonywał europoseł.

- To, co zostało nam przełożone, jest absolutnie niekorzystne dla Polski (...) Na pewno będą namawiał pana prezydenta do zawetowania tego projektu - dodał europoseł.

Według europosła największym beneficjentem będą spółki zbrojeniowe z Niemiec i Francji, a Polska będzie miała ograniczoną kontrolę nad tym, jakich dostawców broni wybierać.

- Mamy przyjąć rozwiązanie na kilka dekad, które będzie spłacane na przez kilka pokoleń, ale pieniądze trzeba wydać tu i teraz - powiedział Bocheński.

Według europosła niekorzystny dla Polski ma być nie tylko nadzór Komisji Europejskiej, ale też same warunki kredytowania. Na uwagę Marcina Fijołka, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości szef MON Mariusz Błaszczak zawierał bardziej niekorzystne umowy, Bocheński zwrócił uwagę, że wówczas sytuacja była inna za sprawą ataku Rosji na Ukrainę.

- Polska i generalicja polska oczekiwała od rządu Prawa i Sprawiedliwości zrobienia szybkich zakupów, które były potrzebne. Wiadomo, że w takiej sytuacji inaczej się ich dokonuje niż w przypadku wieloletniego planowania, z czym mamy do czynienia dzisiaj - powiedział Bocheński. twierdząc że tempo wydatkowania narzucone przez KE ma służyć faworyzacji przemysłu zbrojeniowego Niemiec i Francji.

- Przewaga kapitałowa, know-how, firm francuskich i niemieckich, ale przede wszystkim niemieckich, jest tak duża, że chodzi o to, że mają dostać te pieniądze - przekonywał Tobiasz Bocheński.

Polska broń atomowa. Bocheński skomentował stanowisko prezydenta

Tobiasz Bocheński odniósł się także do rozmowy Polsat News z prezydentem Karolem Nawrockim, który zadeklarował, że jest zwolennikiem tego, aby Polska dysponowała bronią jądrową.

- Ta droga, z szacunkiem do wszystkich regulacji międzynarodowych, jest drogą, która powinniśmy iść. (...) Trzeba działać w tym kierunku, żebyśmy mogli rozpocząć prace. Jesteśmy państwem tuż przy granicy konfliktu zbrojnego. Wiadomo, jaki jest stosunek Federacji Rosyjskiej agresywnej, imperialnej do Polski - mówił prezydent w "Śniadaniu Rymanowskiego".

Bocheński zgodził się z prezydentem i stwierdził, że dyskusja o polskiej broni jądrowej powinna zostać rozpoczęta.

- Mamy wschodniego sąsiada, który jest wrogo nastawiony do wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko i posiada broń atomową. Niezależnie jakby przebiegał jakikolwiek konflikt zapoczątkowany przez Federację Rosyjską, zawsze może zakończyć się szantażem atomowym, jeśli druga strona nie ma takich możliwości - powiedział Bocheński

- Żeby wyrównać proporcje i być jeszcze lepiej zabezpieczonym, powinniśmy o tym myśleć, stawiać ten temat i rozmawiać z sojusznikami. Czy to o budowaniu przez polską armię tego rodzaju możliwości wojskowych czy to innych opcjach, które są na stole - stwierdził europoseł.

