Obecnie średnia wysokość emerytury brutto w Niemczech, przysługującej osobom z co najmniej 35 latami okresów ubezpieczeniowych, wynosi 1 892 euro dla mężczyzn i 1 459 euro dla kobiet - wynika z danych Deutsche Rentenversicherung zawartych w Rentenatlas 2025. Ponad 42,5 tys. pobierających niemieckie świadczenia mieszka w Polsce, jednak w wielu przypadkach ich emerytury są niższe od tej wartości.

Rozczarowanie niemiecką emeryturą

Portal Onet opisuje historię pani Elżbiety z Mysłowic, która przepracowała w Niemczech około 20 lat, opiekując się starszymi osobami. W tym czasie regularnie odprowadzała składki. Negatywnym zaskoczeniem dla niej było otrzymanie wyliczenia z DRV, według którego przysługująca jej emerytura to ok. 520-600 euro. Błędu jednak nie było, zadziałała litera prawa. Wypłaty na takim poziomie nie należą do rzadkości wśród Polaków, którzy pracowali za Odrą.

Dla wielu gastarbeiterów nieoczywisty okazuje się brak mechanizmu emerytury minimalnej, rozumianego tak jak w Polsce, gdzie ZUS przyznaje prawo do minimalnego świadczenia (od marca będzie to ponad 1 970 zł brutto) po udowodnieniu 25 lat składkowych u mężczyzn lub 20 lat u kobiet.

Zachodni sąsiedzi mają inny system, polegający na punktach. Jeden punkt otrzymuje się za rok wykonywania zawodu na średniej krajowej. Obecnie jest wyceniany na 40,79 euro. Przeciętna niemiecka płaca uprawnia do pobierania:

203,95 euro (859 zł) po 5 latach (minimalny okres, by dostać emeryturę)

407,90 euro (1 717 zł) po 10 latach

815,80 euro (3 435 zł) po 20 latach

1 427,65 euro (6 010 zł) po 35 latach

100 euro dla seniora. Niskie płace przekładają się na niskie świadczenia

Tymczasem sytuacja emigrantów, którzy zatrudniani są do słabiej opłacanych zajęć może być gorsza. W takim przypadku przepracowany rok na połowie średniej stawki to pół punktu. Oznacza to, że:

5 lat stażu (2,5 pkt) gwarantuje niecałe 102 euro (ok. 430 zł),

10 lat (5 pkt) to 203,95 euro (859 zł),

20 lat (10 pkt) zapewnia 407,90 euro (1717 zł).

Z kolei 35 lat (17,5 pkt) przekłada się na 713,83 euro (3005 zł), ale może też oznaczać prawo do dodatku (tzw. Grundrente), jeśli spełnione są kryteria.

Problemy seniorów w Niemczech

Budzącą zawód sytuację pokazują liczby. Jak podaje wp.pl, średnia emerytura dla polskich obywateli wyniosła w 2024 r. 822,91 euro, czyli 3460 zł. Jednocześnie przeciętne świadczenie w Polsce w tym samym roku to 3862,61 zł. Należy jednak uwzględnić różnice w długości aktywności zawodowej, wymaganej do uzyskania takich świadczeń.

Co znamienne, kłopoty z finansami dotykają także seniorów w Niemczech. Niemal jedna czwarta emerytów w tym kraju dysponowała miesięcznie kwotą mniejszą niż 1 500 euro - podało Deutsche Welle. Równocześnie za granicę ubóstwa uznaje się tam 1 378 euro na miesiąc.

