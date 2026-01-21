Emerytury do ponownego przeliczenia. Sprawdź, czy możesz dostać więcej

W niektórych przypadkach wystarczy odnalezienie brakującego dokumentu, aby miesięczny przelew z ZUS wzrósł nawet o kilkaset złotych. Warto jednak podkreślić, że w większości sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przelicza świadczenia automatycznie. Ważna jest inicjatywa samego emeryta, choć istnieją od tego wyjątki.

Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury? Przykłady

Prawo do ponownego przeliczenia świadczenia przysługuje kilku grupom osób uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych. Najliczniejszą z nich są tzw. emeryci pracujący, czyli osoby, które mimo pobierania emerytury, pozostają aktywne zawodowo i nadal opłacają składki emerytalne oraz rentowe. Każdy kolejny miesiąc pracy oznacza wzrost zapisanych składek, a tym samym możliwość podwyższenia świadczenia.

Inną grupą są seniorzy, którzy po latach odnaleźli dokumenty potwierdzające zatrudnienie sprzed 1999 roku lub zaświadczenie o wynagrodzeniach, które wcześniej nie zostały uwzględnione przy wyliczaniu kapitału początkowego. W praktyce dotyczy to m.in. osób pracujących w zlikwidowanych zakładach pracy. W tej grupie często znajdują się też kobiety, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopów wychowawczych lub przerw w zatrudnieniu związanych z opieką nad dziećmi, jeżeli te okresy nie zostały wcześniej prawidłowo wykazane lub uwzględnione.

Z przeliczenia mogą skorzystać także osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, a do tej pory pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę lub świadczenia pomostowe.

Zupełnie inną grupę stanowią tzw. czerwcowi emeryci, czyli osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. W ich przypadku ZUS ma dokonać przeliczenia z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

"Nie musisz składać wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty rodzinnej. Sami załatwimy Twoją sprawę i wydamy decyzję. Jeśli konieczne będzie Twoje działanie, skontaktujemy się z Tobą" - informuje ZUS w komunikacie z 4 grudnia 2025 r.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby rozpocząć procedurę ponownego przeliczania, kluczowym jest wniosek ERPO (wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego). To formularz, za pomocą którego emeryt zgłasza nowe okoliczności mające wpływ na wysokość świadczenia. Do wniosku oczywiście należy dołączyć komplet dokumentów który potwierdzi dodatkowe okresy pracy lub wysokość zarobków. Najczęściej będą to:

świadectwa pracy

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

dokumenty z archiwów po zlikwidowanych zakładach pracy

potwierdzenie okresów studiów lub opieki nad dziećmi, jeżeli nie były uwzględnione wcześniej.

Dokumenty można składać osobiście, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS. W praktyce ZUS dopuszcza składanie kopii, o ile ich zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona.

Wyższa emerytura po przeliczeniu. Kiedy pojawi się na koncie?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, przeliczona emerytura (jeżeli okaże się wyższa) przysługuje od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Ogólnie ZUS ma zazwyczaj kilkadziesiąt dni - maksymalnie ok. 60 - na wydanie decyzji po złożeniu stosownego wniosku. W praktyce czas może ulec zmianie, jeśli urząd będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów. Zakład nie może odmówić przyjęcia wniosku o przeliczenie emerytury.

Ponowne przeliczenie emerytury oznacza nie tylko wyższe miesięczne świadczenie podstawowe, ale również "trzynastki" i "czternastki". Dla wielu seniorów może to oznaczać realną poprawę domowego budżetu, zwłaszcza przy rosnących kosztach życia, leków i energii.

