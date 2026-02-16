Porównał słowa Nawrockiego i Kaczyńskiego. Kto nie mówi w "logice państwowej"?

W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Piotr Zgorzelski został zapytany, czy jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę wdrażającą unijny program SAFE, zatwierdzoną przez polski Sejm.

Polityk PSL przyznał, że głęboko przeanalizował tę kwestię, bazując na wypowiedzi Nawrockiego ze "Śniadania Rymanowskiego" w Polsat News i poniedziałkowych słowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, iż głowa państwa powinna postawić na weto, ponieważ "to jest jeden z mechanizmów, który stworzono, żeby odepchnąć nas, Polskę, od Stanów Zjednoczonych, od bardzo dużych możliwości koreańskich".

- Oglądałem bardzo uważnie wywiad w "Śniadaniu Rymanowskiego" (...). Nie dlatego, żebym jakoś kusił pana prezydenta, ale wczorajsza wypowiedź w tej kwestii w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim versus wypowiedź dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie partii - z tych dwóch polityków to Jarosław Kaczyński nie wypowiada się w logice państwowej - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Kaczyński i Nawrocki o programie SAFE. Zgorzelski wskazał jednego z nich

Jak ocenił Zgorzelski, poniedziałkowe słowa Kaczyńskiego o SAFE przeczą politycznemu rozsądkowi. - To jest moim zdaniem bardzo poważny spór - mówił w rozmowie z Markiem Tejchmanem i dodał, że prezes PiS "kalkuluje w logice partyjnej" wyłącznie po to, aby zaszkodzić koalicji rządzącej. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Kaczyńskiemu nie zależy mu na przyszłości państwa.

ZOBACZ: "Doszedłem do ściany". Kobosko zabiera głos po odejściu z Polski 2050

Polityk PSL uznał, iż bardziej racjonalnie wypowiedział się w tej sprawie prezydent. W "Śniadaniu Rymanowskiego" Karol Nawrocki został zapytany, czy zamierza złożyć swój podpis nad zaakceptowaną przez Sejm ustawę o zasadach działania SAFE. Podkreślił, że projekt ten wymaga czasu i wielu dyskusji z udziałem strony rządowej. - Jeszcze mamy czas. Jeszcze będą prace w senacie nad tą ustawą - mówił.

Jak dodał, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego część jego obaw w tym temacie znikła, jednak wciąż ma co do programu SAFE spore wątpliwości - zwłaszcza, iż chodzi o "kredyt do 2070 roku". - Oczywiście jestem zwolennikiem przyglądania się temu na spokojnie (...). Z jednej strony to wielka szansa, nie można wpadać w emocje zupełnie negatywne wokół programu SAFE, ale z drugiej strony nie można wpadać w taki publicystyczny hurraoptymizm - komentował.

Będzie powrót Trzeciej Drogi? Zgorzelski: Ten projekt był zwycięski

W związku z decyzją Michała Koboski o opuszczeniu szeregów Polski 2050, Zgorzelski został zapytany w "Gościu Wydarzeń", jak ten ruch wpłynie na dalsze funkcjonowanie ugrupowania pod wodzą Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. - Jest to problem, matematyczny przede wszystkim, dlatego że na każdym z naszych klubów ta większość jest określona (...) Za dużo jest znaków zapytania i za dużo temu wszystkiemu towarzyszy takiej atmosfery niepoważnej - uznał wicemarszałek.

Marek Tejchman nawiązał do politycznego sukcesu, jaki Trzecia Droga - były już sojusz PSL i Polski 2050 - odniosła w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, przyczyniając się do przejęcia władzy przez Koalicję 15 Października. - My w nazwie klubu parlamentarnego nie usunęliśmy, jak koledzy, nazwy Trzecia Droga, bo uważamy, że ten projekt był, powtórzę, zwycięski - mówił Zgorzelski.

Dopytany o to, czy istnieje szansa na ponowne zjednoczenie PSL-u z Polską 2050, polityk stwierdził, że jest otwarty na taki scenariusz. - Moim zdaniem jest (możliwość, red.). Dzisiaj nie można niczego wykluczyć - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Artykuł jest aktualizowany.

