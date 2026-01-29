- Kiedy (wybory na przewodniczącego Polski 2050) wygra Paulina Hennig-Kloska, to pani odejdzie (z partii)? - zapytał swoją rozmówczynię prowadzący program Marek Tejchman.

- Nie - bez wahania odpowiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz o przyszłości Polski 2050. "Jestem przekonana, że Szymon będzie z nami"

Minister funduszy i polityki regionalnej zadeklarowała w "Gościu Wydarzeń", że nie zamierza zrezygnować z członkostwa w Polsce 2050 niezależnie od tego, jak zakończą się wewnątrzpartyjne wybory. - Nie jest przyszłością Polski 2050 odchodzenie. My się potrafimy porozumieć, potrafimy działać razem - przekonywała.

- Uważam, że ta pojednana różnorodność dotyczy nas wszystkich. Jeżeli się okaże, że wygra ktoś inny, wygra Paulina Hennig-Kloska, ja też zostaję w Polsce 2050. Gdy się mówi o jedności, to się własnym przykładem tę jedność demonstruje - dodała.

Marek Tejchman zapytał swoją rozmówczynię, czy tego samego zdania jest Szymon Hołownia i również on pozostanie w partii w przypadku wygranej Hennig-Kloski. - Jestem przekonana, że Szymon będzie z nami, na pewno ja będę robiła wszystko, co możliwe, żeby był z nami, dlatego, że w jedności, we współpracy jest siła i jest nasza zdolność do działania na rzeczy ludzi.

ZOBACZ: Polska 2050 zmieni nazwę? "To jest pewna konsekwencja"

Dziennikarz przypomniał o konfliktach wewnątrz partii, o których w ostatnim czasie rozpisywały się media. Zapytał, czy w ich kontekście Polskę 2050 da się jeszcze w jakiś sposób "posklejać". Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że tego rodzaju kłótnie występują we wszystkich ugrupowaniach.

WIDEO: "Cała razem i cała w koalicji". Pełczyńska-Nałęcz o przyszłości Polski 2050

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Nie pochwalam (kłótni - red.), uważam, że zdarzyło się wiele złych rzeczy. Ale też różne konflikty widziałam w różnych partiach politycznych. U nas też one się pojawiły i to daleko nie wokół kampanii, bo to jest tak, że ja prowadzę pozytywną kampanię i Paulina (Hennig-Kloska) też prowadzi pozytywną kampanię. Pojawiły się różne napięcia i teraz naprawdę trzeba to łączyć - wskazywała Pełczyńska-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz o słowach Hołowni na temat warunków jego ewentualnego odejścia z Polski 2050

Kandydatka do roli przewodniczącej Polski 2050 zapytana została także o słowa Szymona Hołowni, które padły w poniedziałkowym "Graffiti". Były marszałek Sejmu wyraził niezadowolenie z walki o władzę w partii, nazywając ją "programowaną samozagładą". Zapowiedział też, że jeśli "będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji", opuści szeregi klubu.

Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że rozmawiała o tym z liderem Polski 2050. - Rozmawiałam o różnych sprawach. Chcę i ludzie w Polsce 2050 chcą, żeby Polska 2050 została cała. Cała razem i cała w koalicji. Mamy zobowiązanie wobec wyborców, że jesteśmy w tej koalicji, nie mamy być potakiwaczami, mamy mieć swoją asertywną wizję - mówiła.

ZOBACZ: "Wojna domowa" w Polsce 2050. Hołownia o kulisach kryzysu w partii

Dodała, że koalicjanci nie mają powodu do niepokoju. - Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu Pauliny (Hennig-Kloski), ale na pewno w imieniu własnym - jeżeli wygram te wybory, postawię na jedność Polski 2050, na naszą obecność w tej koalicji - wyrazistą, sprawczą, z naszym DNA, bo tego oczekują wyborcy. Wybrali koalicję w ramach Koalicji 15 października - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni