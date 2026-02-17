Kim kieruje wzrok ku europejskiemu państwu. Wystosował propozycję

15 i 16 lutego Serbia świętowała Dzień Państwowości. Obchody odbywały się w 222. rocznicę wybuchu pierwszego serbskiego powstania przeciw Turkom z 1804 r. W wielu miastach zorganizowane zostały huczne uroczystości, podczas których oddawano hołd bohaterom narodowym.

Prezydent kraju Aleksandar Vučić otrzymał od światowych przywódców dziesiątki listów z gratulacjami i życzeniami. Wśród nadawców byli liderzy m.in. Korei Południowej, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji, czy Białorusi. Wiadomość serbskiemu prezydentowi wysłał także Kim Dzong Un.

Kim Dzong Un zwraca się w stronę Europy. Napisał list do przywódcy Serbii

W treści nadesłanego listu przywódca Korei Północnej złożył gratulacje zarówno Aleksandrowi Vučićowi jak i narodowi serbskiemu. Przy okazji wyraził też chęć podjęcia współpracy z rządem w Belgradzie. "Mam nadzieję, że stosunki dwustronne rozwiną się w sposób zgodny z interesami narodów obu krajów" - napisał.

Osobny komunikat do serbskiego ministra spraw zagranicznych Marko Đuricia nadesłała też szefowa północnokoreańskiej dyplomacji, Choe Son Hui. Jak podaje reżimowa agencja KCNA, w treści wyraziła wiarę w rozwój relacji pomiędzy Serbią a Koreą Północną w oparciu o szacunek dla suwerenności i wzajemne korzyści.

Belgrad nie ustosunkował się publicznie do propozycji.

W obecnym czasie żaden z europejskich krajów - nie licząc Rosji - nie prowadzi oficjalnej gospodarczej współpracy z Koreą Północną. Oprócz kwestii politycznych, decydujący wpływ mają na to restrykcyjne sankcje nałożone na kraj przez ONZ oraz Unię Europejską.

Korea Północna planuje międzynarodowy reset? "Pozytywny zwrot" w relacjach z południowym sąsiadem

W ostatnim czasie pojawiają się sygnały sugerujące, że Korea Północna rozważa możliwość wprowadzenia zmian w swojej polityce międzynarodowej. Świadczyć o tym może oświadczenie członkini Komisji Spraw Państwowych KRLD Kim Jo Dzong. Siostra przywódcy kraju ustosunkowała się do przemówienia południowokoreańskiego ministra ds. zjednoczenia Chung Dong-younga, w którym polityk wyraził żal z powodu styczniowego przekroczenia granicy państw przez cywilne drony wysłane z terytorium Korei Południowej.

Kim Jo Dzong, która w ostatnich latach prowadziła otwarcie agresywną narrację w kwestii sąsiedniego kraju przyznała, że doceniła gest Chunga. Komunikat ministra określiła mianem "całkiem rozsądnego". Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap wskazała, że przesłanie siostry Kim Dzong Una postrzegane jest powszechnie jako "pozytywny zwrot" w stosunkach między państwami.

Rzecznik ministerstwa ds. zjednoczenia Yoon Min-ho stwierdził, że słowa przedstawicielki reżimu KRLD są "sygnałem Północy o potrzebie wspólnych wysiłków międzykoreańskich".

