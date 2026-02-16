Korea Północna wybudowała nową dzielnicę mieszkaniową w Pjongjangu dla rodzin żołnierzy zabitych podczas walki u boku Rosjan w Ukrainie. Najnowszą inicjatywę zapoczątkował Kim Dzong Un, który chce spłacić "młodych męczenników", jacy "poświęcili wszystko dla swojej ojczyzny".

Z informacji Narodowej Służby Wywiadu Korei Południowej wynika, że około 6 tys. północnokoreańskich żołnierzy zostało zabitych lub rannych w wojnie Rosji z Ukrainą. Północnokoreańskie, reżimowe media pokazały Kima spacerującego między nowo powstałymi budynkami. Przywódca odwiedzał również rodziny w ich domach.

Korea Północna "wynagradza" rodziny żołnierzy, którzy zginęli w Ukrainie

U boku północnokoreańskiego lidera była jego córka - Kim Ju Ae. Południowokoreański wywiad oświadczył kilka dni temu, że nastolatka miałaby w przyszłości zostać nową liderką Korei Północnej. - Nowa ulica została wybudowana dzięki gorącemu pragnieniu naszej ojczyzny, która życzy sobie, aby jej znakomici synowie broniący najświętszych wartości (...) żyli na zawsze - powiedział Kim Dzong Un w przemówieniu.

Kim wysłał w ciągu ostatnich kilku miesięcy tysiące żołnierzy oraz duże ilości sprzętu wojskowego do Rosji, w tym artylerię i rakiety. Jednocześnie Korea Północna nasiliła swoją propagandę gloryfikującą wojska wysyłane do walk za granicą.

Południowokoreańska agencja wywiadowcza uważa, że siły Koreańczyków z Północy zdobywają współczesne doświadczenie bojowe oraz wsparcie techniczne od sił rosyjskich, które mogłoby pomóc w poprawie własnych systemów uzbrojenia.

Agencja AFP donosi, że ukończenie nowej ulicy mieszkaniowej następuje przed największym wydarzeniem politycznym w kalendarzu Korei Północnej, czyli kongresem partii, który ma odbyć się jeszcze w lutym. Uwaga skupia się na tym, jakie zagraniczne i krajowe kierunki polityki ogłosi Kim Dzong Un, a także czy Ju Ae otrzyma jakiekolwiek oficjalne tytuły partyjne.

