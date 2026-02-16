Zdaniem ukraińskiego dowódcy obecność wojsk sojuszniczych w Ukrainie zagwarantowałaby, że "armie każdego państwa NATO będą wielokrotnie silniejsze w wykorzystaniu dronów".

Fedorenko dodał, że jeśli bezpośrednie zaangażowanie państw zachodnich w wojnę w Ukrainie jest dziś politycznie niemożliwe, istnieją rozwiązania pośrednie.

- Można zwolnić najlepszych oficerów ze służby, a po znalezieniu źródła finansowania wysłać ich do Ukrainy z bronią w ręku, żeby zdobyli realne doświadczenie bojowe - powiedział.

Ukraina pokonała NATO w ćwiczeniach. Ukraiński dowódca wskazuje na Koreę Północną

Komentując manewry Jeż 2025, podczas których ukraińscy operatorzy dronów mieli pokonać jednostki NATO, Fedorenko podkreślił, że poligon nie zastąpi pola walki. - Teoria nie pomoże pokonać wroga. Federacja Rosyjska doskonale to rozumie - ocenił.

Przypomniał, że Korea Północna, walcząc po stronie Rosji, poniosła duże straty w żołnierzach, ale ich kadra dowódcza zdobyła bezcenne doświadczenie w wykorzystaniu dronów i przeciwdziałaniu im.

- Ich program szkoleniowy już uwzględnia doświadczenia z wojny przeciwko Ukrainie. To oznacza, że partnerzy naszego wroga stali się wielokrotnie silniejsi - podkreślił.

Zdaniem Fiodorenki zachodnia doktryna wojenna - oparta na dominacji powietrznej i precyzyjnych uderzeniach - nie przystaje do realiów konfliktu w Ukrainie, gdzie kluczową rolę odgrywają tanie, masowo produkowane drony.

- Nie możemy zestrzeliwać dronów wartych 50 tys. dolarów pociskami kosztującymi dwa miliony - podkreślił dowódca. Jak tłumaczył, przy takiej skali produkcji bezzałogowców zachodnie firmy nie będą w stanie dostarczyć wystarczającej liczby rakiet do systemów obrony powietrznej - koszty staną się nie do udźwignięcia.

- Wojna zawsze jest kwestią matematyki i zasobów - podsumował.

