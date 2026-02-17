Apartament sprzedany za zawrotną kwotę. Padł polski rekord
W Warszawie sprzedano najdroższy apartament pod względem ceny za metr kwadratowy. Nabywca zapłacił 21 mln zł za penthouse o powierzchni 234 mkw. To oznacza, że metr kwadratowy nieruchomości kosztował niemal 90 tys. zł, co ustanowiło najwyższą dotychczas cenę w Polsce.
Rekordowa transakcja dotyczy apartamentu znajdującego się w historycznej kamienicy Ordynackiej z początku XX wieku przy ulicy Okólnik 11 w Śródmieściu Warszawy. Jak podaje agencja nieruchomości Partners International, do lokalu przynależy taras na dachu z panoramicznym widokiem na Warszawę i Wisłę.
W budynku przewidziano zaledwie pięć apartamentów, z czego trzy znalazły już swoich nabywców.
Rekordowe transakcje w Polsce. Tyle kosztowały najdroższe apartamenty
W 2025 roku na warszawskiej Woli sprzedano apartament o powierzchni 600 mkw za rekordową kwotę 30 mln zł, czyli ok. 50 tys. zł za mkw. Rok wcześniej rekord padł w Gdańsku - na Wyspie Spichrzów sprzedano apartament o powierzchni 435 mkw (około 57 tys. zł za mkw) za 24,8 mln zł.
Kamienica Ordynacka to neoklasycystyczna kamienica znajdująca się przy ulicy Okólnik 11 i 11A. Ukończona w 1912 r., była jedną z największych i najbardziej eleganckich kamienic warszawskich swojej epoki.
W latach 1911–1912 właścicielka posesji przy ul. Okólnik – księżna Maria Ludwika Czartoryska – sfinansowała budowę bliźniaczych budynków, oznaczonych początkowo numerami 13 i 15, a dziś odpowiednio 11 i 11A. Kamienica, wraz z Biblioteką Ordynacji Krasińskich oraz domem Lubomirskiej pomiędzy Szczyglą a Okólnikiem, stanowiły jedną całość.
Rekordową transakcję zawarto w Warszawie. Ten budynek przetrwał wojnę
W czasie II wojny światowej, zwłaszcza powstania warszawskiego, zabudowa przy ulicy Okólnik 11/11A została poważnie uszkodzona. Sama kamienica przetrwała zarówno bombardowanie Warszawy we wrześniu 1939 roku, jak i zniszczenia powstania warszawskiego.
Główne zniszczenia polegały na zburzeniu przez bombę lotniczą narożnika południowo-wschodniego spod numeru 11, a następnie spaleniu całego drewnianego poddasza od strony ulicy Okólnik oraz wewnętrznych oficyn.
Po wojnie nie odbudowano zniszczonego narożnika południowo-wschodniego, a także nie odtworzono dachu mansardowego. W 2011 roku rozpoczęła się rewitalizacja kamienicy prowadzona przez nowego właściciela. Odbudowano dach mansardowy, co częściowo przywróciło jej oryginalny wygląd, a także odbudowano narożnik kamienicy, a tym samym odtworzono pierzeję ulicy Okólnik.
