Centralne Biuro Śledcze Policji podaje w komunikacie, że w przypadku otrzymania wiadomości pochodzących rzekomo od służb należy zachować szczególną ostrożność, gdyż przestępcy nieustannie modyfikują metody działania. Funkcjonariusze opublikowali też treść wiadomości, jaka coraz częściej jest rozsyłana do przypadkowych osób.

Oszuści próbują przekonywać w niej potencjalną ofiarę, że jest monitorowana przez komendę policji. W dalszej części fałszywego SMS-a powołują się na zastępcę komendanta CBŚP insp. Artura Kowalczewskiego, który miał rzekomo rozpatrzyć wniosek w tej sprawie.

Fałszywe SMS-y o działaniach policji. CBŚP: To z pewnością próba oszustwa

"W twoim imieniu została przyjęta gotówka oznakowana w dniu: 13.02.2026. Kwota: 97 826 PLN. Decyzja zwrotna zostanie skierowana do operatora prowadzącego, Doradca: Daniel Pomorski" - brzmi część wiadomości, którą przytaczają służby.

‼️UWAGA‼️Przestępcy podszywają się po policjantów @CBSPolicji tym razem za pomocą wiadomości SMS.

🔴 Nie reagujmy na tego typu próby kontaktu bo jest to oszustwo❗️

🔴 Zachowajmy szczególną ostrożność❗️

🔴 Przestępcy modyfikują metody działania i tylko czekają na nasz błąd❗️… pic.twitter.com/wHRbtNAUkL — Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) February 17, 2026

Funkcjonariusze ostrzegają, że "jeśli otrzymaliśmy tego typu wiadomość to jest to z całą pewnością próba oszustwa". "Zachowajmy wzmożoną ostrożność" - dodają, podkreślając, że przestępcy "tylko czekają na nasz błąd".

Policja apeluje, aby nie reagować na takie SMS-y, a także na możliwe późniejsze próby kontaktu telefonicznego lub za pomocą popularnych komunikatorów internetowych.

Policja apeluje: Nie klikaj w podejrzane linki, nie skanuj nieznanych kodów QR

"Nie przekazujmy osobom nieznanym naszych danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK, danych z karty kredytowej, jak również kryptowalut i gotówki" - czytamy w komunikacie CBŚP.

Funkcjonariusze podkreślili również, by nie klikać w podejrzane linki i nie skanować nieznanych kodów QR - szczególnie tych przesyłanych za pomocą SMS-ów, wiadomości na komunikatorach internetowych lub poczty e-mail.

