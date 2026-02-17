Podszywają się pod policję, piszą o gotówce. Uważaj, gdy dostaniesz takiego SMS-a
Policjanci ostrzegają przed nowym typem oszustwa polegającym na podszywaniu się pod funkcjonariuszy CBŚP. Potencjalne ofiary otrzymują od cyberprzestępców SMS-y, które - w razie braku ostrożności - mogą ułatwić kradzież danych osobowych, a także pieniędzy. Mundurowi wskazali, na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie dać się oszukać.
Centralne Biuro Śledcze Policji podaje w komunikacie, że w przypadku otrzymania wiadomości pochodzących rzekomo od służb należy zachować szczególną ostrożność, gdyż przestępcy nieustannie modyfikują metody działania. Funkcjonariusze opublikowali też treść wiadomości, jaka coraz częściej jest rozsyłana do przypadkowych osób.
Oszuści próbują przekonywać w niej potencjalną ofiarę, że jest monitorowana przez komendę policji. W dalszej części fałszywego SMS-a powołują się na zastępcę komendanta CBŚP insp. Artura Kowalczewskiego, który miał rzekomo rozpatrzyć wniosek w tej sprawie.
Fałszywe SMS-y o działaniach policji. CBŚP: To z pewnością próba oszustwa
"W twoim imieniu została przyjęta gotówka oznakowana w dniu: 13.02.2026. Kwota: 97 826 PLN. Decyzja zwrotna zostanie skierowana do operatora prowadzącego, Doradca: Daniel Pomorski" - brzmi część wiadomości, którą przytaczają służby.
Funkcjonariusze ostrzegają, że "jeśli otrzymaliśmy tego typu wiadomość to jest to z całą pewnością próba oszustwa". "Zachowajmy wzmożoną ostrożność" - dodają, podkreślając, że przestępcy "tylko czekają na nasz błąd".
Policja apeluje, aby nie reagować na takie SMS-y, a także na możliwe późniejsze próby kontaktu telefonicznego lub za pomocą popularnych komunikatorów internetowych.
Policja apeluje: Nie klikaj w podejrzane linki, nie skanuj nieznanych kodów QR
"Nie przekazujmy osobom nieznanym naszych danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK, danych z karty kredytowej, jak również kryptowalut i gotówki" - czytamy w komunikacie CBŚP.
Funkcjonariusze podkreślili również, by nie klikać w podejrzane linki i nie skanować nieznanych kodów QR - szczególnie tych przesyłanych za pomocą SMS-ów, wiadomości na komunikatorach internetowych lub poczty e-mail.
