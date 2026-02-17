We wtorkowej "Debacie Gozdyry" poseł PiS Łukasz Kmita został zapytany o politykę zbrojeniową prowadzoną w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzysta w swojej odpowiedzi poruszył jednak wątek decyzji podejmowanych w latach 2007-2015, gdy u władzy pozostawała Platforma Obywatelska w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym.

ZOBACZ: Błaszczak uderza w Sikorskiego. "Prowadzi do utraty niepodległości"

- Pan poseł (Michał) Szczerba i jego środowisko polityczne odpowiada za likwidację 600 jednostek instytucji wojskowych w latach 2007-2015. I ci ludzie dzisiaj będą mówić o bezpieczeństwie - odparł Kmita, wskazując na siedzącego obok eurodeputowanego Koalicji Obywatelskiej.

Awantura w "Debacie Gozdyry". Poseł PiS "ślizgiem ominął" pytania

Prowadząca starała się naprowadzić polityka PiS-u do rozwinięcia tematu polityki zbrojeniowej rządów jego partii. Łukasz Kmita i Agnieszka Gozdyra wdali się wówczas w żywą wymianę zdań.

Agnieszka Gozdyra: Na temat, panie pośle. Na temat.

Łukasz Kmita: Pani redaktor, jeśli pani wraca do historii, to trzeba wrócić do tematu, który jest niezwykle ważny.

Agnieszka Gozdyra: Pan ominął ślizgiem bardzo zręcznym moje pytanie i pan zaczyna mówić o historii. Ja pana pytam o SAFE, ja pana pytam o zakłady.

Łukasz Kmita: Zaczynam mówić o historii, pani redaktor, i o tym wstydliwym wątku dla Platformy Obywatelskiej. Z pewnością, bo myślę, że dziś polscy patrioci pamiętają Donaldowi Tuskowi, pamiętają Ewie Kopacz i działaczom Platformy Obywatelskiej likwidację 600 jednostek wojskowych, w tym tych na wschodzie.

WIDEO: Awantura w "Debacie Gozdyry". Prowadząca nagle zwróciła się do widzów

Gozdyra oburzona zachowaniem posła. "Proszę mnie w żadne buty nie wkładać"

Poseł PiS dalej nie nawiązał jednak do rządów Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło. Zamiast tego stwierdził, że na początku programu prowadząca w zbyt radosnym tonie rozmawiała z Michałem Szczerbą. - Po tym początku tak sobie państwo pięknie pili z dziubków, aż się zastanawiałem, skąd ta miłość do posła Szczerby, ale teraz już rozumiem - zarzucił Łukasz Kmita.

Dziennikarka natychmiast zareagowała na niejednoznaczny komentarz polityka opozycji.

Agnieszka Gozdyra: Ja nie wiem, skąd pana miłość do posła Szczerby. Proszę mnie tutaj w żadne buty nie wkładać. Więc ja nie wiem, skąd pana miłość do kogokolwiek, bo mnie to nie obchodzi. Proszę odpowiadać na pytania.

Łukasz Kmita: Pani redaktor, to proszę słuchać odpowiedzi, a nie przerywać.

Agnieszka Gozdyra: Na razie coś pan mówi o miłości. Nie obchodzi mnie to.

Poseł PiS krytykuje program SAFE. "Żadnych dodatkowych środków nie będzie"

Kmita skrytykował wówczas zatwierdzony przez rząd program SAFE, który uznał za jawne kłamstwo wobec polskich obywateli.

- Środki z SAFE mają zastąpić środki, które już były wpisane do budżetu państwa w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Na tym całe to oszustwo polega, że tworzy się jakiś miraż, w który mają wierzyć Polacy, że będą dodatkowe środki, a okazuje się, że żadnych dodatkowych środków nie będzie. Że więcej jest pytań niż odpowiedzi - mówił polityk prawicy.

W tym momencie Agnieszka Gozdyra zwróciła się bezpośrednio do widzów. - Proszę państwa, mieliśmy sytuację taką oto w tym programie, że pan poseł Kmita mówił przez mniej więcej dwie-trzy minuty i nie odpowiedział w ogóle na żadne z moich pytań (...). Jeśli jakikolwiek gość tak będzie robił, to ja będę państwa informować i mówić gościowi, żeby była pełna jasność - zapewniła Gozdyra.

