Policja szuka 26-letniej Angeliki. Pilny apel służb

Polska

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwania 26-letniej Angeliki Jastrzębskiej. Kobieta ostatni raz była widziana w niedzielę w okolicach ulicy Nadbrzeżnej - Bulwar Zachodni w Gorzowie Wielkopolskim. Funkcjonariusze proszą osoby dysponujące informacjami o zaginionej o kontakt z numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z KMP w Gorzowie Wlkp. pod numerem 47 791 25 11.

Zdjęcie zaginionej Angeliki Jastrzębskiej obok fragmentu policyjnego radiowozu.
KMP w Gorzowie Wlkp., Polsat News
Policja poszukuje Angeliki Jastrzębskiej zaginionej w Gorzowie Wielkopolskim

Angelika Jastrzębska ma 26 lat, po raz ostatni była widziana w niedzielę w Gorzowie Wielkopolskim. Kobieta znajdowała się wówczas nad Wartą w okolicach ulicy Nadbrzeżnej - Bulwar Zachodni.

 

Zaginiona ma 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Na lewej nodze na tatuaż przedstawiający głowę wilka. "Kobieta najprawdopodobniej weszła do rzeki" - przekazała gorzowska policja.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęły dwie osoby

 

Wszystkie osoby, które dysponują informacjami o zaginionej, są proszone o kontakt z numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem 47 791 25 11.

Zaginęła Angelika Jastrzębska. 26-latka ma tatuaż przedstawiający głowę wilka

Według lokalnego serwisu newslubuski.pl poszukiwania 26-latki rozpoczęły się w niedzielę. Akcję przerwano w nocy i wznowiono rankiem w poniedziałek.

 

"Służby wznowiły szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Do akcji skierowano dodatkowe siły oraz specjalistyczny sprzęt" - poinformował serwis.

 

ZOBACZ: Groźna choroba w ośrodku dla cudzoziemców. "Potwierdzono zmiany skórne"

 

Na Warcie panują trudne warunki. Na powierzchni rzeki utrzymuje się kra. Policja wykorzystuje m.in. drony wyposażone w kamery termowizyjne, na miejscu są też strażacy dysponujący dronem podwodnym.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zderzenie autokarów na Mazowszu. Kilkanaście osób rannych
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GORZÓW WIELKPOLSKIPOLICJAPOLSKAPOSZUKIWANIAZAGINIONA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 