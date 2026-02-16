Angelika Jastrzębska ma 26 lat, po raz ostatni była widziana w niedzielę w Gorzowie Wielkopolskim. Kobieta znajdowała się wówczas nad Wartą w okolicach ulicy Nadbrzeżnej - Bulwar Zachodni.

Zaginiona ma 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Na lewej nodze na tatuaż przedstawiający głowę wilka. "Kobieta najprawdopodobniej weszła do rzeki" - przekazała gorzowska policja.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęły dwie osoby

Wszystkie osoby, które dysponują informacjami o zaginionej, są proszone o kontakt z numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem 47 791 25 11.

Zaginęła Angelika Jastrzębska. 26-latka ma tatuaż przedstawiający głowę wilka

Według lokalnego serwisu newslubuski.pl poszukiwania 26-latki rozpoczęły się w niedzielę. Akcję przerwano w nocy i wznowiono rankiem w poniedziałek.

"Służby wznowiły szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Do akcji skierowano dodatkowe siły oraz specjalistyczny sprzęt" - poinformował serwis.

ZOBACZ: Groźna choroba w ośrodku dla cudzoziemców. "Potwierdzono zmiany skórne"

Na Warcie panują trudne warunki. Na powierzchni rzeki utrzymuje się kra. Policja wykorzystuje m.in. drony wyposażone w kamery termowizyjne, na miejscu są też strażacy dysponujący dronem podwodnym.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni