Groźna choroba w ośrodku dla cudzoziemców. "Potwierdzono zmiany skórne"
34 cudzoziemców przebywających w ośrodku strzeżonym w Kętrzynie (warmińsko-mazurskie) choruje na świerzb. Rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Mirosława Aleksandrowicz poinformowała, że chorzy zostali odizolowani od reszty osób i obecnie są leczeni.
Informacje o sytuacji w kętrzyńskim Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców podały służby wojewody warmińsko-mazurskiego. Przekazały, że ponad 30 osób ma objawy świerzbu. Wszystkie są w stanie stabilnym, ale uskarżają się na swędzenie całego ciała.
Kętrzyn. "Wdrożono procedury medyczno-sanitarne"
- W ośrodku dla cudzoziemców u 34 osób potwierdzono zmiany skórne - świerzb. W ośrodku wdrożone są procedury medyczno-sanitarne na wypadek wystąpienia różnych chorób zakaźnych i niezwłocznie zostały podjęte niezbędne czynności w tym zakresie - powiedziała.
Podkreśliła, że po konsultacji dermatologicznej wdrożono leczenie farmakologiczne. Chorzy zostali przeniesieni do innego budynku.
- Osoby, u których stwierdzono zmiany skórne, jak również pozostali cudzoziemcy przebywający w ośrodku są pod stałą opieką lekarską - dodała.
Silny świąd i wysypka. Czym jest świerzb?
Zaznaczyła, że o przypadkach zachorowania zostały poinformowane odpowiednie służby, w tym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.
Obecnie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie przebywa 137 mężczyzn.
Świerzb to powszechna, zakaźna choroba skóry wywoływana przez świerzbowca ludzkiego. Objawia się bardzo silnym, nocnym świądem i grudkowatą wysypką.
Typowe miejsca ze zmianami to skóra między palcami, nadgarstki, brzuch i okolice intymne. Leczenie polega na podaniu stosownych maści.
